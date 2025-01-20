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黃仁勳直言「台股創新高只是剛開始」！ 網：老黃知道緯創（3231）股價委屈了？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

緯創（3231）於17日舉辦了集團尾牙「緯創小年夜」，此次活動吸引了輝達執行長黃仁勳的親自站台，成為他在台灣的首場尾牙。現場氣氛如同巨星降臨，黃仁勳表示，對於緯創的訂單將會更加龐大，並預測台灣的股票市場會迎來更好的表現。他還透過現場連線向仍在加班的緯創員工發放紅包，讓全場氣氛高漲。

在慶祝農曆新年的致詞中，黃仁勳強調，當前正值AI時代的開端，輝達與緯創的合作將重新定義計算技術；他指出，雖然輝達發明了相關技術，但需要夥伴的支持才能實現。也提到，緯創目前有983名員工正在為輝達建造AI超級電腦，並期待台灣能再次成為全球關注的焦點「去年，台灣證券交易所創下歷史上最好年份之一，不過這只是開始。」

網友於PTT發表想法：「老黃直接發摳訊說會給緯創生意更好...更多的單，也說台股創高只是剛開始，我的年終可以滿倉無腦多了嗎？」

網友留言，「股市本來就長期多頭，拉長來看台股遲早上三萬」、「真外資」、「封關25000！」、「別人說不信老黃說我就信」、「黃投顧來啦」、「老黃知道緯創股價委屈了？」。

其他人也留言，「買入緯創 身心受創」、「剛開始沒錯 沒說是開始漲還跌」、「老AI衰多久了 黃大哥還要再踹一腳嗎」、「訊號來了」、「週一緯創直接漲停？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 尾牙 緯創 輝達 黃仁勳

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