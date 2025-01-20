台積電（2330）法說會後外資目標價最高喊1540元！網打8折：1230元左右

台積電（2330）法說會後，七大外資券商均發表最新報告，對台積電的未來前景表示樂觀。其中，花旗銀行將目標價設定為1,540元，暫居外資圈之最高...

此外，美銀、野村及高盛也調升了台積電的目標價，三家券商均維持「買進」評等，顯示對台積電後市的信心。美銀將目標價從1,400元上調至1,450元，野村則由1,400元升至1,440元，高盛也從1,355元調升至1,400元。

網友於PTT發文：「台積電目標價1540！現買現賺...過年後開紅盤，就是拉台積電，還有30%漲幅可以吃。」

其他人留言「用喊的我也會喊，上看5000啦！跟不跟」、「菜市場買菜，用喊的？」、「代表這幾間要出貨了」、「封關前最後火花 要跑快跑」、「1540*0.8 = 1232，合理」。

還有人說「先打8折再來看」、「目標價不是不到，只是路途會有億點崎嶇」、「小心一點 每次調升完都沒好事情」、「打八折，年前1200」。

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