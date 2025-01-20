中鋼（2002）底部確認強彈？股東人數重返130萬！ 網：越跌越買就不信能倒

中鋼（2002）13日一度跌破18元大關，最低觸及17.85元，創下自2016年2月以來的新低。工會對此表示懷疑，認為股價重挫是因為有人散布假消息。金管會隨後回應，並指出股市監視制度會對異常情況進行監控。隨著跌幅已深，市場出現反彈，股價在本周上漲近7%，並有望在下周挑戰20元。

隨著股價回升，中鋼的股東人數也顯著增加，根據集保中心的統計，截至17日，股東人數達到130萬1982人，重新突破130萬大關，創下歷史新高。此前，中鋼在去年9月的兩周內也曾站上130萬人，當時股價分別為21.05元與22.15元。

一名網友在PTT發文發表看法：「股東數超過00940！先蹲後跳抄底的人越來越多了，除了四季春燕以外應該都是假消息，底部反彈快10％了大家繼續會追高嗎？」

網友紛紛表示，「股東人數創新高，好熟悉的劇本」、「越跌越買就不信能倒」、「慘戶進場」、「大戶一直減，散戶一直來，恐怖」、「一底還有一底底」、「散戶多是利多嗎？XD」。

其他人也留言，「買只是為了紀念品啦」、「回20是值得慶祝的事嗎」、「沒關係留著領紀念品」、「大媽進場」、「這種新聞才假消息吧，先告訴大家如何回到40塊好嗎」。

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