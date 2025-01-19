美股暴跌賣壓將至？ 億級投資人：別再抱著「夢想股」

摘要 美股美債雙跌，也讓台股跟著重挫。作者提醒川普上任前夕，利多消息出盡，應做好防禦措施，提高現金、黃金、債券等部位，增持美元、澳幣、英鎊等外幣，並逐步降低風險性資產。

投資市場總是在出其不意的的時機點，發生人們沒預料到的事件，這是我在股市三十多年的體悟。

無論是美國就業數據強勁導致美股美債雙雙重挫、英國債券急崩、各國債市面臨殖利率攀升及貨幣貶值的壓力，或是因制裁俄羅斯導致油價急漲，都在說一件事：只有隨時做好防護措施和備案，才能在投資市場上游刃有餘。

也許市場不會這麼快就大幅修正，但就技術面來看，套牢或獲利回吐的賣壓將接踵而來，投資人不能掉以輕心。

時間點是在川普即將上任前夕，政治、經濟等不確定性因素將陸續浮上檯面。加上農曆新年假期將至，先前傳出的利多消息都需要面對檢視，再度印證「買在預期，賣在實現」的金玉良言。

目前投資市場的資金尚且充沛，中小型股有各自的熱門題材，仍有許多獲利機會。不過，資產配置的大原則仍是提高現金、黃金、債券等部位，增持美元、澳幣、英鎊等外幣，並逐步降低風險性資產，以便騰出空間，在特殊時機點進場撿便宜。

存穩定的高殖利率配息股或定期定額可以繼續進行，波動大的高科技股則要去蕪存菁，集中在獲利較高的企業。

當股市位居相對高點時，往往有各式各樣的利多消息湧現，讓投資人持股水位衝高。可一旦供需失衡、有些許賣壓導致股價下跌時，就會湧入大量賣單。於是股市將再經歷一次循環：悲觀、絕望、觀望、樂觀、失望。

老話一句，留得青山，在不怕沒柴燒。

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《原文美股在川普上任前暴跌，億級投資人：別再抱著「夢想股」》

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