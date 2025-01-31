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台積電將迎「便宜甜甜價」 專家對金融股保守：獲利能力恐降

聯合新聞網／ 綜合報導
專家分析台積電甜甜價。路透
專家分析台積電甜甜價。路透

台積電(2330)作為台股龍頭，隨著股市站穩兩萬點，投資人對其未來走勢高度關注。《投資家日報》總監孫慶龍在節目《小宇宙大爆發》分析指出，台積電在特定條件下可能迎來「便宜甜甜價」，但也同時警告投資人需避開金融股，謹慎應對2025年的市場挑戰。

孫慶龍認為，台積電未來仍將受惠於AI技術的成長，董事長魏哲家此前在法說會中強調，AI的發展是真實且具結構性改變的，未來五年的營收將持續增長。根據預測，台積電2026年的每股盈餘（EPS）有望達到56元，若按照便宜價的本益比21.35計算，股價將有機會跌至977元以下。這意味著，台積電在特定市場波動下，可能出現更具吸引力的買入價位。

然而，孫慶龍也提醒，目前台積電的股價已經反映了2026年的部分成長潛力，投資人若想長期布局，應在股價回調至合理區間以下時進場，才能獲得更高的投資報酬率。同時，他們強調，台積電的技術領先地位、AI應用的導入，以及持續提升的生產效率，都將為其未來成長提供支撐。

在討論台積電潛力的同時，孫慶龍對金融股則持謹慎態度。2024年，由於美國聯準會降息，金控公司手中的債券價值回升，讓許多金融股表現亮眼。然而，展望2025年，聯準會對降息的態度變得保守，甚至可能出現意外的政策變化，導致金控公司的債券收益難以延續2024年的水準。

台灣多數金控公司持有大量債券資產，收益高度依賴利率政策的變動。孫慶龍指出，若2025年降息動能不足，金控股的獲利能力將大打折扣，殖利率優勢也可能減弱。對於存股族來說，金融股雖然看似穩定，但成長性不足的特性，可能無法提供長期的高回報。

綜合來看，孫慶龍建議，投資人若期待2025年的市場收益，應謹慎選擇投資標的。台積電具備技術與產業優勢，若股價回到便宜價區間，仍是長期投資的理想選擇。而金融股的價值則需重新評估，以避免受到市場波動的負面影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 投資人 金融股

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