快訊

美國小飛機墜毀費城！爆炸起火釀至少6死 恐怖瞬間畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

聯合新聞網／ 綜合報導
專家看好鴻海今年的營運及股價表現。 美聯社
專家看好鴻海今年的營運及股價表現。 美聯社

鴻海(2317)的成長動能備受市場矚目，《投資家日報》總監孫慶龍預測其2025年將成為台股的「小飛象」，隨著AI訂單爆發，股價也有望大幅上升。專家建議，投資人應把握股價低於195元的買入機會，甚至在跌到162元的「特價」位置時大舉進場。

孫慶龍在《小宇宙大爆發》節目中指出，鴻海的業績將受益於AI技術的快速發展，特別是地表最強AI晶片GB200及高規格NVL72機櫃的訂單正持續增長。據估算，單一機櫃的價格高達1億台幣，對於鴻海的營收與獲利將形成極大支撐。董事長劉揚偉也表示，公司2025年的營收有望突破7兆元，稅後淨利率可能回升至2016年的高點3.47%。

基於這些數據，孫慶龍預估鴻海2025年的每股盈餘（EPS）將達17.22元。透過財報分析，若以最低本益比9.47計算，股價落在162元左右即為「特價」。而以11.33的便宜價本益比計算，鴻海股價195元以下仍具備吸引力。此外，若市場樂觀情緒高漲，股價可能達到昂貴價甚至瘋狂價區間，接近300元的目標價。

孫慶龍分享其投資策略時提到，8月至11月間，他多次在鴻海股價162至195元區間買進，累計25張股票，動用現金430萬元。他表示，「當別人恐懼時我貪婪」，只要鴻海股價處於便宜價以下，便是長期投資的好時機。

除了AI業務外，鴻海在其他領域的布局也令人期待。例如電動車、半導體代工等產業，皆為未來可能帶動成長的關鍵領域。專家建議，投資人應在合理價位內進場，並持續關注公司財報與市場動態，採取長期持有策略。

綜上所述，鴻海正處於成長的黃金階段，其AI訂單的潛力巨大，未來的營收與獲利都充滿期待。對於想要進場的投資人，孫慶龍提醒，不妨等待股價回到便宜價以下，把握投資機會。鴻海未來的成長空間，或許能讓長期投資者大有收穫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 投資人 鴻海

延伸閱讀

高中模擬考分數超差…她1心法學測衝上頂大：不到最後別輕言「我不行」

連續7天「每天走3.5萬步」體態會變好？ 百萬網紅親測有效

遊日必吃自製「和牛泡麵」！達人曝選肉秘訣 網加碼推：這款麵最適合配

不選年輕的？她不解為何有男生喜歡「姐姐」 網：成熟好溝通

相關新聞

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

鴻海的成長動能備受市場矚目，《投資家日報》總監孫慶龍預測其2025年將成為台股的「小飛象」，隨著AI訂單爆發，股價也有望大幅上升。專家建議，投資人應把握股價低於195元的買入機會，甚至在跌到162元的「特價」位置時大舉進場。

台積電將迎「便宜甜甜價」 專家對金融股保守：獲利能力恐降

台積電(2330)作為台股龍頭，隨著股市站穩兩萬點，投資人對其未來走勢高度關注。《投資家日報》總監孫慶龍在節目《小宇宙大爆發》分析指出，台積電在特定條件下可能迎來「便宜甜甜價」，但也同時警告投資人需避開金融股，謹慎應對2025年的市場挑戰。

他看下跌好興奮：又可以撿便宜貨！網笑「買這支」可以嗨不停

「低點買進、高點賣出」是股市投資鐵則，因此面對股市下跌時，投資人不應慌張，而是應審視自身投資部位，並適時加碼買進。有網友直言自己只要看到股票下跌就會非常興奮，心裡總會嗨喊「啊啊啊好爽啊，又有便宜可以撿了」，有人笑稱「要不要買個台塑看看？你可以一直興奮下去」。

DeepSeek屠殺Nvidia、台積電 台股民哀號「發不出紅包」：對不起了孩子

大陸國產大模型DeepSeek轟動全球，以其低價及高效成果引發環球多檔科技股暴瀉，不少投資科技股的台灣股民損失慘重。許多台灣股民...

過年休盤11天太久？他喊「應接軌國際」 網酸：少賠一點不好嗎

台股龍年亮眼收盤，於1月22日起封關，市場將休市11天，直到2月3日才開盤。眼看金蛇年開市在即，投資人們都熱切盼望2025年能夠接續2024年的上漲行情，再創股市高峰。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。