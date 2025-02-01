鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

鴻海(2317)的成長動能備受市場矚目，《投資家日報》總監孫慶龍預測其2025年將成為台股的「小飛象」，隨著AI訂單爆發，股價也有望大幅上升。專家建議，投資人應把握股價低於195元的買入機會，甚至在跌到162元的「特價」位置時大舉進場。

孫慶龍在《小宇宙大爆發》節目中指出，鴻海的業績將受益於AI技術的快速發展，特別是地表最強AI晶片GB200及高規格NVL72機櫃的訂單正持續增長。據估算，單一機櫃的價格高達1億台幣，對於鴻海的營收與獲利將形成極大支撐。董事長劉揚偉也表示，公司2025年的營收有望突破7兆元，稅後淨利率可能回升至2016年的高點3.47%。

基於這些數據，孫慶龍預估鴻海2025年的每股盈餘（EPS）將達17.22元。透過財報分析，若以最低本益比9.47計算，股價落在162元左右即為「特價」。而以11.33的便宜價本益比計算，鴻海股價195元以下仍具備吸引力。此外，若市場樂觀情緒高漲，股價可能達到昂貴價甚至瘋狂價區間，接近300元的目標價。

孫慶龍分享其投資策略時提到，8月至11月間，他多次在鴻海股價162至195元區間買進，累計25張股票，動用現金430萬元。他表示，「當別人恐懼時我貪婪」，只要鴻海股價處於便宜價以下，便是長期投資的好時機。

除了AI業務外，鴻海在其他領域的布局也令人期待。例如電動車、半導體代工等產業，皆為未來可能帶動成長的關鍵領域。專家建議，投資人應在合理價位內進場，並持續關注公司財報與市場動態，採取長期持有策略。

綜上所述，鴻海正處於成長的黃金階段，其AI訂單的潛力巨大，未來的營收與獲利都充滿期待。對於想要進場的投資人，孫慶龍提醒，不妨等待股價回到便宜價以下，把握投資機會。鴻海未來的成長空間，或許能讓長期投資者大有收穫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。