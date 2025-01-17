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中鋼（2002）工會疑「假消息重創股價」要金管會查 網酸：春燕是最大謊言

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼董事長黃建智。記者劉學聖／攝影
中鋼董事長黃建智。記者劉學聖／攝影

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。網友看不下去發文勸誡「奉勸股版所有鋼黑，千萬別再用不實消息打壓中鋼」，其他人卻酸「越搞越亂！好好經營本業比較重要」，一票人直言「春燕」才是最大謊言。

中鋼工會理事長陳春生表示，中鋼113年累計至11月合併稅前盈餘比112年同期還好，沒有理由股價一直跌，都是被假消息所害，金管會一定要出來主持公道。

一名網友PTT發文轉貼新聞並呼籲，別再用不實消息打壓中鋼，目前工會已經不忍了，主動出面要求金管會調查，到底是誰在放假消息打擊中鋼股價，目的根本招然若揭。

其他人不以為然留言「春燕算假消息嗎」、「看了真可憐」、「有政府好安心」、「順便查春燕」、「這群不就之前自己在那邊亂，亂到發現自己反而慘賠，又要別人來幫他們收拾，噁心死了！給我跌到10塊以下」、「可是連部長都看衰耶」、「傻逼工會，調查下去股價能破20？」、「看完說明文連明年的紀念品都不想要了」。

還有人說「巨嬰」、「看這次多少人會上當」、「員工信託買到撞到」、「也不是什麼好公司。沒啥競爭力」、「講公司會賺錢結果虧錢可以查嗎？」、「春燕算假消息嗎」、「靠這樣就想翻身？把子公司弄到烏煙瘴氣，總是會被老天看到」、「目前看起來就兩個工會鬥，新的總工會和老的企業工會，企業工會的陳春生只差沒有指名道姓說總工會而已」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 中鋼 假消息 金管會

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