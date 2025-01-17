台積電（2330）上調資本支出⋯郭哲榮預言準了！網卻憂股價對折再對折

台積電為迎合5G、AI人工智慧及高效能運算對先進製程和先進封裝強勁需求，決定今年大舉提高全年資本支出，由去年近300億美元（實際為298億美元），直衝至380億美元到420億元，以中位數計算，今年資本支出至少達400億美元，將是各大半導體廠中，投資手筆最高。PTT回顧摩爾投顧投資長郭哲榮日前預言，驚呼「哲哲終於猜對一次」，但也有人示警接下來股價可能準備崩盤。

摩爾投顧投資長郭哲榮14日撰文表示，在AI持續快速成長的前提下，台積電很有可能宣布2025年大幅調高資本支出，甚至比市場預期的380億美元還要更高。他力勸，不要等到滿街都是自駕車，才想到要來投資台積電或是廣達，到時候的股價，可能是現在的2倍！想要投資AI，最好的進場時間點，就是現在。

由於郭哲榮本次成功預測，PTT網友直呼，「哲哲開示了，歐印AI概念股就對了，並預告AI將從2025年開始直接起飛！你各位在等什麼？」

其他人留言「不錯啊他這次有準喔」、「每次都喊結算見轉折，總會對一次」、「哲哲悶了好幾天，但明天可以不要太大聲嗎，大聲之後又下去了」、「1/15就是今年最低點了」、「太早喊，未來會是AI的，但絕對不是這個月」、「去年法說和法會各兩次，成功機率總有個50%」、「不是，既然有把握，那你買美債幹嘛？」、「拆對一次快笑死」。

還有人說「每喊必崩」、「完蛋了，哲哲看好準備崩」、「看來台積電佔台灣權值1/2，今年應該就能看到了」、「他的0050告訴你：傻傻保住比你規劃老半天還在那裡買會員來得更有用」、「空軍忍過今天，明天就有了」、「我想這次真的完蛋了，GG準備對折再對折」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。