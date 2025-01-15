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國泰金12月虧12億！他砸5千萬投資籲「公開避險策略」

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰金2024稅後淨利創歷史次高達1112億元 年成長116%。圖／國泰金控提供
國泰金2024稅後淨利創歷史次高達1112億元 年成長116%。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）9日公布2024年12月成績單，受到兩大一次性原因影響，12月合併稅後虧損19.1億，惟累計全年稅後純益仍破千億元、達1,111.9億，年成長116%，EPS達7.28元，創歷史次高紀錄。一名豪砸5000萬買國泰金的投資人在PTT發文，深入探討國泰金控的財務結構與避險策略，對於虧損原因及美債操作進行詳細分析。

根據該網友發文分享，國泰金控的投資人關係部在回應投資者提問時非常耐心且詳盡，從財報中的每個細節進行說明。然而，該網友指出，儘管國泰金控擁有約5兆元的國外債券，其中大部分為美債，但由於採取了「到期持有」會計方法(CA類別)，因此債券市場價格波動並不會直接影響其財務報表，僅有15%的債券配置會認列市場波動損失。

他指出，美債殖利率約4.5%，意味著國泰金控每年可獲得約2,250億元的利息收入，但同時面臨新台幣升值帶來的匯率風險。針對這一風險，國泰金控選擇以一籃子貨幣進行避險，而非單純針對美元。這一策略引發部分投資人疑問，認為該避險方式或許導致更高的避險成本。國泰金控總經理李長庚曾在公開場合提到「避險代價高達新台幣3,600億元」，並坦言需要更好的解決方案。

該網友建議，若國泰金控能夠以更開放的態度公開其避險策略，集思廣益，或許可以吸納市場智慧，找到更高效的方式來降低避險成本，增強財務韌性。此外，有專家指出，市場避險策略需考量全球經濟變數與匯率波動，投資者應密切關注國際情勢與公司財報，避免因外部變數造成投資損失。

其他人留言「停損台塑四寶」、「全部壽險業持有多少台塑四寶，都沒人提，每一家壽險都把備供改列長投，不賣就不列入損益表，等年底再提列資產減損」、「避險就是花一定的成本避掉一定期間的波動而已」、「很大盲點，債券有長短債，短債利率沒有這麼高」、「其實一般人真的不用研究這魔多，壽險很多會計太複雜，很多網紅也是亂分析一通，而且就算真的都懂對投資也沒幫助」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2882國泰金 PTT 利息 財務 避險

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