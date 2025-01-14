中鋼（2002）股價18元應該「不是底部」！ 分析：就算反彈也會繼續跌

截至2023年底，中鋼（2002）股價為26.7元，到2024年底降至19.65元。時至1月12日，更是僅剩18.3元，整整一年跌幅達31.5%。而且目前看來股價...似乎仍然沒有回升的跡象。

中鋼股價表現引發討論，有網友在PTT以標題「中鋼18元是鋼底嗎？」發文表示，原PO認為18元應該不是底部！

並說明「因為一個公司本業不賺錢，業外投資也虧錢。這種股票就算反彈，也是會繼續跌。不要以為跌到哪裡可以接，通常往下接，套牢會套好幾年。除非你套牢就擺著，等解套可能好久以後。你如果持有中鋼，最好祈禱中國經濟復甦，中國房地產再次崛起。但是看來看去，我只能說停損，買0050可能還有機會大賺。不要自以為在價值投資，殊不知是接刀子。我個人是不鼓勵去買進中鋼，除非你很有錢。」

多數網友也不看好留言，「一張等紀念品」、「國營企業這幾年都被政府玩爛了QQ 保重」、「18元如果再破，就會有一波認為是缸底的跳船潮，高機率撐不久就會往下破了」、「可能跌到8元吧！就變成雞蛋水餃股」、「可能換政府才有可能賭到反彈」、「真的要選還是中華電信吧，至少沒有被對岸搞的危險」、「中國復甦也救不了中鋼，賺錢速度跟不上經濟部對中鋼淘空的速度」。

還有人認為，「傻傻的 還有風電這個大坑」、「中華電碰到風電我都怕死了，更何況中鋼」、「笑死 買一張領紀念品也虧爆好嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。