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台股13日股匯雙殺有「8原因」 粉專憶去年月崩4633點：甜甜價是解藥

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市昨天上演「股匯雙殺」，時逢年關將近引起投資人恐慌。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台北股市昨天上演「股匯雙殺」，時逢年關將近引起投資人恐慌。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

過年快到了，下周三1月22日就是台股封關日，不過昨（13）日卻上演股匯雙殺，台股大跌523點收22,488點，失守半年線，外資狂賣544.3億元，台幣兌美元匯率更重貶1.55角、收33.119元，9年來首見失守33元關卡，也創中央銀行總裁楊金龍任內最低價。

臉書粉專「邏輯投資」表示，昨天的台股大跌，市場傳出有8大原因，包括CoWoS需求下修、外資下修評級、美國禁令擴大、丙種資金關帳、美國公債殖利率上升、科技股、半導體股修正、外資持續賣出、農曆過年長假賣壓。

由於不少股民期待龍年能有亮麗的封關行情，但昨天台股部分投資人不敢抱股過年，紛紛出脫一些手上的股票。邏輯投資認為只要大跌，壞消息就會像閨密手拉手一起上廁所一樣共同出現，加深市場恐慌。

對於價值投資者來說，這也是進場的良機，因為「提高報酬」與「降低風險」的本質就是股價重挫，「甜甜價」是對價值投資者最好的解藥，同時亦是持股「汰弱留強」、「觀察底部情緒」、「重新判斷價值」的最好時機。

值得注意的是，粉專回顧去（2024）年7月開始台股出現大修正，當時台股從7月11日的高點24416點，崩跌至8月5日時的19783點，不到一個月就跌了4633點，8月5日當天更失控重挫1807點，跌幅8.5%，創下台股史上單日收盤最大跌點。

粉專指出，這波回調雖然使人感到痛苦與難受，但必須記住「風險」，並學習著與其共存，多頭市場動輒出現5-10％的回檔很正常，如果投資人在每一次市場大跌時能找到自己的盲點並加以改正，日後就能持續在多頭市場獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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