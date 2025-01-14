聯準會恐不降息反升息？網慌爆「台股美債都完了」：多蛙地獄

美國勞工部於1月10日公布的最新非農就業報告顯示，就業市場出現超出預期的增長，數據之強勁促使多家華爾街券商紛紛修正2025年的利率預測。美國銀行全球研究部門（BofA Global Research）更是警告，聯準會今年不僅可能不如預期般進行降息，甚至不排除重新啟動升息循環的可能性。

受此消息影響，全球金融市場波動加劇，投資人情緒顯得謹慎且緊張。在PTT論壇上，有網友發文指出，「降息循環結束，升息循環恐將來臨，重演2022年的市場動盪」，該網友悲觀預測，若聯準會升息，將對台股、美股、美債等市場帶來新一波衝擊，直言「2025年或將成為投資人的噩夢」。

原PO也表示擔憂，升息預期若成真，市場恐再次陷入多頭困境。有網友感嘆，「這次或許真的難逃劫難」，擔心聯準會的政策立場將使資本市場面臨重大壓力，甚至形容未來為「多蛙地獄」，形象地表達出對市場波動與資產縮水的憂心。

隨著美國經濟數據表現強勁，市場對於聯準會政策走向的猜測不斷升溫，專家提醒投資者應審慎因應市場變化，並適時調整投資策略以降低潛在風險。

其他人紛紛留言「還沒開始就結束了，記住4個月前噴你預防性降息就是降息循環送分題的ID」、「台灣東西也是一直漲啊，完全看不出通膨到底哪裡有下去」、「就業市場強勁，結果股市債市崩盤，這啥地獄笑話」、「又在恐嚇？」、「降息預期炒完改炒升息預期」、「升息應該不太可能，大概就是只降兩碼，下半年才降」、「臭普普上台就是要戳泡泡的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。