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資深投資人看年前股市：甜蜜行情快結束 見好就收！

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
資深投資人提醒，2025年景氣不像2024年前景看好，應做好防禦配置。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
資深投資人提醒，2025年景氣不像2024年前景看好，應做好防禦配置。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

摘要

股市到農曆年前雖有夢幻行情，但仍須待企業財報來驗證股價是否過高。建議投資人提高現金、債券及黃金配置，或買入澳幣，並降低股票部位，以應對可能的回檔修正。

美股在高科技股帶動下重啟漲勢，也讓台積電股價再創新高。然而，樂觀中仍有許多隱憂。我認為第一季回檔修正的機率非常高，因此必須做好安全防護。

到川普就職日及農曆年前的蜜月期即將結束，現在還處於「夢幻行情」。但我建議保持冷靜、見好就收。

無論是巴菲特指數偏高（編按：計算美國股市總市值與GDP的比率），或是2024年許多股票的漲幅過大，都代表利多已提前反應。此外，美債殖利率持續攀升，以及全球景氣不如預期來得樂觀，都是潛在風險。

因此，我建議提高現金、債券和黃金的配置比例，降低股票部位。短期雖可能錯失部分機會，但若股市出現回檔，屆時將能承接更多價位適中的標的。

目前利多題材滿天飛，除了AI與半導體外，還有電動車、無人機、機器人，甚至連任天堂都在漲。然而其中炒作的成分相當多，等待財報公布後，就能知道誰具備真正的實力，誰只是虛張聲勢而已。

除了前述提到的產業外，其他產業的景氣正陷入泥沼中，面臨到價格戰廝殺，汽車業就是一例。

未來的榮景需取決於企業基本面的成長幅度，以及有沒有出現先蹲後跳的修正走勢。我認為黃金和澳幣可列為關注目標。此外，農作物及天然資源也具潛力。加密貨幣也是目前趨勢，與金價走勢並存，不能忽視。

國內各類ETF已成為吸金商品，成為台灣投資市場重要的資金來源。然而，2025年ETF的成長數量恐不及2024年。在全民買股的情況下，股市波動可能會更劇烈，尤其台積電對台股指數的影響甚大。

最後提醒，抱持審慎但樂觀心態才是上策，穩健為主，才是長久之道。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文資深投資人看年前股市：甜蜜行情快結束，見好就收！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 投資人

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