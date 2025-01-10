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美債狂跌殖該抄底了嗎…專家喊殖利率5％是好買點！ 遭狂酸：之後變6％大禮

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

自去年美國聯準會Fed）於9月首次宣布降息以來，美國國債殖利率持續攀升。據報導，10年期美債殖利率在8號一度觸及4.73%，許多專家預測其可能衝破5%的關卡。他們認為，若10年期美債殖利率真的達到5%，將成為吸引投資者的買入時機。

美國經濟在穩定擴張的背景下，通膨壓力仍未緩解，加上Fed暗示將放緩降息步伐及川普（Donald Trump）即將上任，市場對其新政策可能加劇通膨的擔憂日增。近期的數據顯示，12月ISM非製造業PMI表現強勁，並超出預期，市場對降息的時間點也延後至7月。專家指出，若本週五公布的非農就業數據表現良好，可能會進一步推動市場拋售美債。

一名網友在PTT轉發相關新聞文內容，「策略師兼首席經濟學家表示：美債ETF一直跌，當然會有些痛苦，但也可以說是一份禮物，其他觀望的人可以投入資金了」。

許多人狂酸「之後的新聞會是 美債6%是好買點嗎？」、「上一個說大禮的已經賠一千萬了」、「送分題變送命題 大禮包變大腦包？」、「過一陣子會不會變成6%大禮？怕爆」、「看來低點還沒到」、「下一篇：衝到20%是大禮」、「白天又買不到五%的還偷漲 該槓桿個B」。

還有人說「正常情況5%是大禮包 但現在是川普當道」、「天天都便宜 嘻嘻」、「最近00937b買得很爽 希望不要之後哭..」、「美債7%恐慌仔很快就會出現了」、「老天要送我錢？怎麼越來越低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF Fed 川普 殖利率 美國聯準會 通膨 降息

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