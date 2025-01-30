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他看下跌好興奮：又可以撿便宜貨！網笑「買這支」可以嗨不停

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看到股市下跌反而感到興奮。聯合報系資料照片
網友看到股市下跌反而感到興奮。聯合報系資料照片

「低點買進、高點賣出」是股市投資鐵則，因此面對股市下跌時，投資人不應慌張，而是應審視自身投資部位，並適時加碼買進。有網友直言自己只要看到股票下跌就會非常興奮，心裡總會嗨喊「啊啊啊好爽啊，又有便宜可以撿了」，有人笑稱「要不要買個台塑看看？你可以一直興奮下去」。

一名網友Dcard分享其獨特的投資心態，吸引許多網友熱烈討論。他在貼文中表示，自己手邊有不少閒置資金，每當看到股市下跌時，心中不僅不會感到恐慌，反而滿心歡喜，因為這代表有機會以更低的價格加碼買進股票。他形容當股價下跌時，內心的第一反應是「好爽，又有便宜貨可以撿了！」

該網友提到，如果隔天股市上漲，他也會為帳面獲利感到開心，但若繼續下跌，他依然保持興奮，認為這是再次加碼的好機會，並直呼「更多便宜可以搶！」

這樣的投資心態引發了眾多網友共鳴和討論。有網友認為這種「跌時敢買、漲時歡喜」的心態是長期投資者的正確觀念，也有人提醒，雖然逢低買進是策略之一，但仍應控制資金分配與風險，避免在市場波動中承受過大壓力。

其他人表示「注意價值投資陷阱，你以為接到寶了但實際上是接刀」、「市值型ETF才能這樣玩」、「既然有閒置資金，看到下跌又特別興奮，那可能放空比較適合你」。也有人打趣留言「你要不要買個台塑看看？你可以一直興奮下去」、「用這樣的心買中鋼台塑」、「快抄底宏達電呀」、「我買中鋼均價3x，簡直興奮到模糊」、「一起買中石化啊，我兩個月興奮到模糊了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard ETF 台塑

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