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郭智輝掛保證中鋼（2002）占股50％的「台智電不會虧損」 網全怒了：都靠全民買單

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長郭智輝（左）。記者許正宏／攝影
經濟部長郭智輝（左）。記者許正宏／攝影

經濟部主導成立綠電售電平台台灣智慧電能公司，不僅中鋼工會反對加入，藍綠白立委都批評。經濟部長郭智輝8日掛保證，台智電不會虧損，他已向中鋼（2002）董事長黃建智表示，若中鋼無法向工會溝通清楚，中鋼可隨時退股。PTT網友力挺「中鋼股價重回20元就靠這次」，其他人卻笑稱「虧了拿人民的稅金來填，當然不會虧」。

中鋼行政副總黃一中表示，將以股東與員工利益為優先考量，中鋼在國際減碳趨勢下確有綠電剛性需求，且經評估未來綠電供需環境具投資效益後，投資台智電公司。

一名網友在PTT發文分享郭智輝保證台智電不會虧錢的新聞，他表示，該投資案不僅具備「保證不虧」的吸引力，更匯集了多家重量級股東，包括中華電信、中油、台灣高鐵、國發基金、日月光、台達電、中美晶、東和鋼鐵及長春石化等產業巨擘，顯示這項計畫獲得廣泛的市場支持與信任。

該網友認為，中鋼若能在投資計畫中穩步推進，勢必將提振市場信心，有望推動股價重回20元關卡。文末他更指出，由於許多企業搶著成為計畫股東，若有退出者，後面仍有許多公司排隊等候，進一步反映該計畫的市場熱度與戰略價值。

其他人則留言「很綠色能源的發言」、「虧在國營身上，賺錢就是這麼簡單」、「如果虧了他要負責賠嗎？還是拿政府納稅金賠」、「賺賠都是股東承擔，典型的工會綁架公司」、「通常黑箱作業的人才敢保證絕不虧錢，檢調該查一下了」、「詐騙集團也會保證不虧錢」、「詐騙黨誰信啊」。

還有人說「美債不也說是送分題」、「怎麼虧？全民買單」、「只會嘴砲，還掛保證，如果賠了，是不是要切腹」、「穩賺不賠還輪得到中鋼？」、「虧了拿人民的稅金來填，當然不會虧」、「說個笑話：台灣搞綠電不會虧錢，找國營事業當替死鬼而已」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2002中鋼 PTT 稅金 綠電 詐騙集團 郭智輝

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