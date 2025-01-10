外資調升鴻海（2317）目標價 他預言再創高！網反曝「慘痛經驗」

高盛發布最新報告指出，鴻海（2317）去年12月業績表現亮眼，看好下一代機架式AI伺服器出貨量增加，以及一般伺服器和網路設備需求復甦，給予「買進」評等，目標價263元。PTT網友看好鴻海股價將再創新高。然而卻有人回憶過去慘痛經驗「上次喊說上看250元，結果就跌到179元」。

高盛認為，AI伺服器前景仍然樂觀，鴻海也透露已為未來兩年伺服器系統和液態冷卻元件準備好產能，下一代機架式AI伺服器量產時程將如期於今年第1季完成，並且對未來二至三年強勁成長保持樂觀。

一名網友在PTT發文表示，目前鴻海股價在180元位置確立底部，類似於緯創在90元初時的底部確認。聰明的投資人應把握買點，耐心等待底部盤整結束後，預期股價將全面突破並創下新高。

其他人卻不以為然留言「怎麼可能，有夢最美」、「喊，都喊，隨便喊」、「你想先套就套吧」、「外資報告當放屁就好」、「笑死人，真的像高盛講那麼好，他還賣超第二幹嘛」、「外資每天倒給散戶接」、「他們每次都一邊大賣，一邊叫人買」。

還有人說「鴻海沒救了吧，本益比過高」、「不是啊，你喊到263元結果自己賣。哪招」、「一堆不懂的，鴻海去美國就是要跟川普示好，他之前下台了計畫擱置很正常」、「等外資連買三天再說」、「上次喊說上看250，結果就跌到179元」。

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