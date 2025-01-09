中鋼（2002）股價近歷史低點 現在買贏定了？網卻因1原因不挺

中鋼董事長黃建智參加中龍鋼鐵經銷商會議，強調持續推動「二軸三轉」政策，邁向精緻化鋼廠，與用戶共同成長。PTT網友好奇「現在買中鋼是不是贏定了？」其他人卻嘲笑「中鋼政治不正確，買台鋼」，還有人無奈笑稱「台積電不買，買中鋼，聰明」。

近日有網友在PTT上發文討論中鋼（2002）股價走勢，引發投資人熱烈討論。該網友回顧自己曾於疫情期間以29元購入中鋼股票，並在股價升至40元時賣出，成功獲利。然而，目前中鋼股價已跌至18元左右徘徊，為近20年低點，與2003年的水平相當，讓該網友好奇：「這是否是景氣循環股的最佳進場點？」

文章中指出，中鋼作為景氣循環股，其股價表現受到全球經濟景氣波動影響，通常在市場低迷時股價走低，而在經濟復甦時股價上升。該網友因此提出疑問，現階段股價是否已達低點，進而成為長線布局的良機。

此討論引來許多投資人留言，有人認為目前股價已相當接近歷史低位，是適合長期投資的時機；但也有人提醒，景氣循環股的風險在於全球經濟變數難以掌握，建議謹慎評估後再行決策。專家表示，景氣循環股的投資需耐心等待經濟回升，但也須注意市場走勢及大環境因素，以避免資金長期被套牢的風險。

其他人紛紛留言「要破20的時候我也這麼想」、「順便加碼台塑四寶，同樣二十多年低點」、「難，養太多冗員，不砍人的公司不會進步」、「我剛剛進場30張了，等噴」、「國營是不怕倒，但股票又不會漲」、「政府染指的千萬別碰」、「我以前大學教授10年前買了100張中鋼，參考看看」、「放個5年應該可以回20元」、「買四寶的大概也是這樣想」、「別人恐懼我更恐懼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。