投資研究無用？他曝要「借力使力」：跟著指數買就能賺

近日有網友在PTT上發文探討「在投資世界中，努力研究是否真的有價值」。該網友以「腦汁守恆定律」為例，指出許多成功的投資策略其實是由專家們耗費大量時間與心力研發出的「無腦策略」，而一般投資人只需跟隨指數投資即可獲得不錯的回報。他強調，投資大盤其實是借力使力，因為市場上的專家已經替投資人完成了複雜的研究工作。

該網友引用《漫步華爾街》的研究成果，證明長期來看，大多數主動型基金難以持續跑贏大盤。他認為，購買大盤ETF就等同於投資市場中權值股的領導者，這些CEO和專業人士普遍擁有高超的管理能力，並非輕易被超越。他指出：「買大盤、躺著賺，實際上是由一群學術專家與企業高管打造的成果。」

此外，該網友提及，許多散戶忽略了投資中心理素質的重要性。他舉例說，即使散戶願意投入大量時間研究股票，當市場中更懶且更少操作的人僅靠指數投資便取得更高報酬時，容易對投資者心理造成打擊。正因如此，他認為「簡單的策略未必無效」，反而更具持續性，提醒投資人「及早佈局比過度思考更為重要」。

最後，該網友承認，確實有像彼得林區這樣的投資奇才能以生活選股法成功獲利，但這需要極高的商業嗅覺與心態管理。他呼籲投資人應認清自己的能力範疇，謹慎選擇策略，避免被市場情緒影響。他以幽默的語氣表示：「如果堅持要挑戰大盤，那麼祝你成為下一個彼得林區，但別忘了，成功不僅需要研究，還需要極強的心理素質與耐心。」

其他人紛紛留言「投資可以很簡單，但多數人做不到」、「知易行難，太多人無法專注2266的本業，成天冀望投資能夠結果的有多少」、「主動投資最重要的就是心態，你主動投資的心態跟指數，投資一樣穩，要贏真的不難，但就是心態這點90%以上的人都達不到，那就乖乖丟0050吧，你主動投資整天都在追高殺低不估值，隨便亂買沒研究，當然覺得很難賺贏大盤」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。