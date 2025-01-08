外資提高台積電目標價 他看好今年H1達標！網卻警覺是訊號

台積電（2330）6日創下歷史天價達1,125元。其中，外資高盛、摩根士丹利證券（大摩）自新春以來出具最新個股報告，分別維持「買進」及「優於大盤」評級。其中，高盛將目標價由1,320上調至1,355元，也是進入2025年後，首家率先調高目標價的外資券商。網友預言今年上半年台股有望突破3萬點大關，台積電可望再漲。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示，台積電2025年開局良好，今年營收有望年增26.8%（均以美元計），主因AI/HPC應用領域的強勁增長、先進製程的強勁需求，以及其它先進製程代工廠競爭壓力減弱等，因此維持「買進」評級、目標價由1,320上調至1,355元，調幅2.6%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，外資調高台積電目標價，最高目標價上看1500元，今年上半年台股有望達到3萬點目標，他好奇「現在買還來得及分一點湯嗎？」

其他人卻擔心是出貨訊號，留言：「熟悉的外資上修目標價，鬼故事來了」、「外資喊價就是該逃」、「喊太低了吧，那個A什麼的機構不是喊1500還1600嗎」、「去年都喊到1500了，今年喊得太保守了吧，喊完就開始出貨」、「Nvidia要大漲狂漲，台積電才會跟上，靠老黃吹牛逼了」、「笑死，這劇本我怎麼好像看過」。

還有人留言：「大家都一起貪婪」、「年後1500，不要不信」、「台積電1300，其他股票還有得跌」、「沒喊到2000都俗辣」、「我這次只能賣到1200而已，買太少」、「我都看到2000了，我台積電天下無敵」、「不買台積難道要台塑」、「今年拿的劇本跟去年一樣，各位都知道怎麼做了吧」、「等乾爹準備離台就要開殺，大家現金拿回好過年」。

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