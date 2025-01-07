股市小白亂買…損益表泛綠光反釀逆轉勝契機 網一看006208和這幾檔懂了

投資人進股海想發大財最怕亂買踩到地雷，萬一不幸可能要很久才能有翻身機會。一名股市小白近日分享他亂買股票的下場，雖說投入成本不算太多，虧損也不致於太淒慘，但仍值得大家警惕。

原po在Dcard論壇po出台股對帳單，總成本為34萬4590元，整體報酬率為-6.69%，賠了約2萬3千元。

從該對帳單來看，原po買了006208（富邦台50）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）ETF及鴻海、兆豐金、群翊等個股。

他自嘲亂買結果一片綠，還以為自己可以當股神，甚至買到「血虧」。不過有很多人留言安慰原po「長期持有，並持續買進，複利效果不會讓你失望的，ETF算風險低的金融商品了」。

還有人問原po「你都買ETF、大型權值股、金融股、 這樣有亂買嗎？」原po則回應「我買前也是這麼想的，但成果看起來確實在亂買」。有人則解釋「還要看進場時機和價位啊，好股票爛買點也會套，爛股票好買點也能賺」。

然而有人認為原po買的「長期持有，短期盈虧不重要」、「贏很多當沖客了」、「最近先不要亂買等它下跌綠色的都給它買進」、「金融股本來就是長期持有，每年配息配股都不錯；鴻海會上來的，不過要有耐心等它，相信郭董會第三次退休，我鴻海188」、「全部砍一砍留006208就夠了」、「原本想說點什麼，看了股票的名字，哦，那沒事了，睡覺可以睡安穩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。