2025投資怎看？億級投資人提醒：2種股過年前要獲利了結

摘要 2025年整體景氣未必那麼樂觀，應謹慎小心。投資人需降低股票的預期報酬率，大盤指數越高，越需減少風險性資產。高收益債、投資等級債券及公司債，都應納入防禦配置，貴金屬、澳幣和現金也都應保留一些。

2024年過去了，若有參與投資市場的朋友，在股市方面應該有不錯的收穫，債券市場卻出現大幅震盪。由於通膨隱憂時好時壞，導致美債殖利率波動劇烈。如果貪圖債券的資本利得，可能得不償失。然而，接近5%的利率已吸引龐大資金湧入，這是2025年投資市場的潛在風險。

2025年「川普震撼」正式上映，正面看法盡出，後續發展需要實際政策才能印證。

這幾年國人瘋狂著迷於ETF，這部分的資金抵銷了外資的賣壓。然而，新的一年不一定能繼續下去。除了高科技產業前景看好外，其他產業的發展都將面臨問題，整體景氣未必那麼樂觀，須謹慎小心。

風險性資產的價格在相對高點，因此，今年的預期報酬率勢必要降低。可以預期的是，如果有任何不如預期的情況出現，向下修正將有很大的空間。我不是危言聳聽，投資人應隨時保持一顆敬畏及保守的心。

降息趨勢仍然不變，但幅度有限。地緣政治的影響將更激烈，投資人別一味追求超高報酬而忽略了風險。

目前到農曆年前，中小型股及集團股有表現機會，記得適時獲利了結。黃金是亂世首選的角色不會改變，澳幣也可以多加考慮。至於高收益債、投資等級債券、公司債，都應納入防禦配置。

2025年，需嚴格控制各部位的資產，大盤指數越高，風險資產越低，反之亦然。現金、貴金屬與外幣都應保有一部分的配置。我是比較保守一些，請各位參考看看。

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《原文2025投資怎看？億級投資人提醒：2種股過年前要獲利了結》

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