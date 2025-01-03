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台灣綠電不夠用？網看完「台積電永續報告」急喊：快買雲豹

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）2024年封關前徘徊在天價紀錄門前，跌落至5日線下封關，2025年開紅盤第一天仍是下跌的表現，終場收在1,065元。(路透)
台積電（2330）2024年封關前徘徊在天價紀錄門前，跌落至5日線下封關，2025年開紅盤第一天仍是下跌的表現，終場收在1,065元。(路透)

根據台積電最新永續報告書來看，2023年台灣廠再生能源使用量提升至11度，佔比約11.2%，綠電業者指出，未來台積電持續在台擴廠，綠電需求將持續成長，政府應鬆綁法規發展綠電。PTT網友預言綠電概念股可能受惠，直呼「抓緊買雲豹能源」。

台積電強調，持續購買再生能源及設置太陽能發電系統，預計2030年再生能源使用比例達60%，2040年進一步達到100%目標。 台積電統計，2023年約使用25.9億度再生能源，再生能源使用比例11.2%。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「業者指出綠電不足，恐造成經濟國安危機 太陽能仍大有可為，政府應鬆綁法規 順應國際趨勢，發展綠電才是正確的路」。

其他人留言「政府：那請台積電來投資雲豹」、「我以為是執政黨扯後腿」、「2025非核家園讚」、「因為太貴的綠電台積不要啊，又不像用稅金付錢的政府」、「新聞說台積要把減碳程度納入供應鏈商選的條件，要打入台積供應鏈的廠商就是要用綠電」、「便宜的綠電目前就是核電，沒有了」。

還有人說「國外綠電用送的，台灣綠電還要錢」、「抓緊買豹豹吧」、「不要壓低買價，大膽跟雲豹貴貴買」、「不是沒有綠電，是沒有便宜的綠電」、「綠電真的夠啊，台積電要不要當凱子的問題」、「空間有限啦，好好面對核電吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 再生能源 台積電 核電

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