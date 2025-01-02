看好台積電（2330）還會再漲！專家指：美國難複製台半導體產業鍊

川普當選美國總統，外界擔憂國內半導體產業在美國政策之下，可能會陸續外移至美國生產，不過專家認為，美國短期內難以複製台灣的半導體產業鍊，大規模外移可能性不高。PTT網友認為，雖然川普上任可能會替台積電帶來小麻煩，但未來其股價仍有成長潛力。

有媒體報導，智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，美國雖可在長時間與高成本投入下取代台灣的半導體產業鏈，但台灣的產業聚落、技術底蘊、人才素質及地理位置具優勢，使美國短期內難以實現。他強調，美國仍需依賴台灣半導體產業，在無戰爭或重大變局下，大規模產業外移的可能性不高，換言之，台積電要成為美積電的可能性不大。

一名網友在PTT發文表示，雖然美國總統當選人川普上任後可能對台積電帶來一些影響，但認為這些問題不至於嚴重，並對台積電股票未來的成長潛力仍持樂觀看法。

其他人留言：「真的打起來才會完全變美歐日積電，在那之前都是在台成本低，傻了才搬去美國」。但也有人說：「無法複製，但給壓力要你設廠，你就必須來」、「設廠跟複製是兩回事」、「沒叫你複製，是直接叫你來做」、「川普笑而不語」、「用綠卡留人複製，反正美國也是缺人」、「怎麼不行？台灣台積員工全給綠卡讓他們移民美國，一堆人搶著去」、「7萬員工含家屬40萬張綠卡對美國根本沒差，每年萬張綠卡份額，更別說這些是專業人才」、「川普：無法複製？那就只能用錢跟綠卡強制複製了」。

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