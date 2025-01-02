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台塑四寶跌勢只是暫時？網回憶「慘痛歷史」看衰：景氣很難回溫

聯合新聞網／ 綜合報導
二○二四年台股昨封關，以史上最高封關指數二萬三○三五點作收，全年大漲五一○四點，其中光台積電就貢獻超過三千八百點漲點。記者杜建重／攝影
二○二四年台股昨封關，以史上最高封關指數二萬三○三五點作收，全年大漲五一○四點，其中光台積電就貢獻超過三千八百點漲點。記者杜建重／攝影

台股2024年以23035.1點封關，全年大漲5104.29點，創史上最大年度漲點紀錄；但傳產龍頭「台塑四寶」股價卻逆勢破底，今年總市值蒸發約新台幣1兆2672億元，相當於國內第4大上市公司富邦金的市值。對此投資人看法不一，一派認為台塑四寶沒有未來，另一派則堅信跌勢只是暫時的，遲早會回暖。有網友以面板業舉例，直言在中國政府低價傾銷干擾之下，傳產景氣很難再度回溫。

一名網友PTT發文表示，近期台塑四寶股價持續低迷，針對股價下跌的原因與未來走勢，外界意見分為兩派。一方認為，中國內部經濟內卷壓力加劇，導致台塑四寶相關產業競爭加劇，市場需求萎縮，因此股價一路探底，長期前景堪憂。

另一方則持較樂觀態度，認為目前的下跌只是景氣循環中的暫時現象。由於資金流向電子股等熱門板塊，傳產股面臨「寒冬期」，但隨著景氣回升與資金回流，台塑四寶有望重拾成長動能。這類聲音認為，現階段或是長線布局的良機。

面對這兩種觀點，該網友對未來的股價走勢仍存在疑惑。有投資者建議密切觀察中國經濟政策與全球景氣走勢，並衡量自身風險承受能力後再作判斷，為未來的投資策略做出準備。

其他人則留言：「當然是中國啊，誰要買賠錢的公司」、「自己看面版、大腸能、記憶體的歷史」、「就景氣循環來說，高利率環境本來就不利原物料，不過有中國亂搞又更複雜，能像以前一樣循環嗎」、「我覺得是政府因素，讓傳產整個不好，如電價漲那麼多，基本工資，將上路的碳稅，房地產過高，與他國關係不好等，都是壓死傳產的原因」。

還有人說：「毫無競爭力的公司到底為什麼要買」、「中國的低價傾銷，能撐住不倒就好了」、「只付得起低薪的企業，或許倒一倒比較好」、「等美國課中國60%關稅也許會好一點」、「台塑長遠計劃賣股做了十幾年，可憐的只有投資者，越跌越有人買，真不是蓋的，歷史一直在重演」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台塑四寶 台股 破底

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