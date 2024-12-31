台美股…清點所有今年資產增加840萬！純純：股利20.7萬達到所設目標
2024年真是驚奇又奇妙的一年，回顧了一下，達成了很多預期內跟預期外的事，感覺破了很多人生關卡，謝謝宇宙給我的一切。
財務目標
淨資產來到1967萬，年增840萬
股利來到20.7萬，達到所設目標
人生體驗清單
連續365天分享財經新聞
愛心財務健檢17次，共捐款8,450元
IG粉絲數破6.5萬
2024年共出國4次
大家今年達成了什麼目標呢？
預祝大家2025年新年快樂，一切都好！
純純愛大家，一起達到財富自由囉！
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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