台美股…清點所有今年資產增加840萬！純純：股利20.7萬達到所設目標

「4%法則」指的是每年從投資資金中提取約4%的金額作為生活費，理論上不會快速耗盡資產。一位網友在PTT上分享了對「4%法則」的深度回測與分析，質疑該法則在面臨股市崩盤時的可靠性，尤其是若退休時遇到熊市或股災，資產可能迅速縮水，導致該法則難以為繼。

2024-12-27 09:13