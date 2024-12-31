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台美股…清點所有今年資產增加840萬！純純：股利20.7萬達到所設目標

聯合新聞網／ 純純存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2024年真是驚奇又奇妙的一年，回顧了一下，達成了很多預期內跟預期外的事，感覺破了很多人生關卡，謝謝宇宙給我的一切。

財務目標

資產來到1967萬，年增840萬

股利來到20.7萬，達到所設目標

人生體驗清單

連續365天分享財經新聞

愛心財務健檢17次，共捐款8,450元

IG粉絲數破6.5萬

2024年共出國4次

大家今年達成了什麼目標呢？

預祝大家2025年新年快樂，一切都好！

純純愛大家，一起達到財富自由囉！

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