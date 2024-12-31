200元就可定期定額買台股？他看券商投資門檻太故意：手續費暴增

台股ETF、定期定額投資熱，小資族即使手上資金不多，但仍可透過此方式慢慢為自己累積財富，然而卻有網友提出另一種聲音質疑「券商是否故意設定投資門檻」，以小額投資為口號吸引民眾花極小的錢就可買股票，但實際上扣除掉手續費反而是虧了。

原po在Dcard表示，手續費雖然不是太大筆的錢，但感覺好像哪裡不太對，尤其是某些券商設定了「投資門檻」，並大力鼓吹民眾可以用最低的200元、500元、1000元就可以投資股票，吸引民眾下單。

可是台股交易手續費是0.1425%，這代表投資金額的額度越大才越划算，原po認為，就好比有些民眾好像覺得200元就可以投資是賺到，但實際換算下來那可是接近5%的手續費，交易成本並不低。

原po進一步解釋，應該有很大的機率90%的人不會被那個200塊唬到，但的確還是會有不少可愛的朋友定期定額100、500、1000，且沾沾自喜自己在投資。

然而此篇貼文一出紛紛遭不少人留言打臉，「200元的0.1425%不是5%，就算低收1元也是0.5%，200元的0.1425%是0.285元，只要是%就不會存在價格越大越划算的問題」、「現在幾乎很多券商定期定額都1元了啊」、「真的會有人定期定額只設定200塊嗎？」

也有人贊同原po的看法，「雖然不是每家都這樣，但我也算是某家文字遊戲的受害者+1，本來還用得很開心，到後面才越想越不對勁」、「原來是這樣，我好像有點了解原po的意思，我就是那個笨蛋嗎？看來要去調高我的定期定額額度了，我還真以為小錢投資，原來虧爆」。

另有人指「台股至少要買到700元以上扣手續費才划算」、「也不能說你錯，你是想說越低的金額所收的手續費換算比較不划算，但是有些證券定期定額金額高了就收更多對吧？」、「如果是買零股的話，我印象中至少是要買個100、200股，這樣扣手續費才划算，但個人覺得買賣零股手續費也不低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。