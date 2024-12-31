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資產破千萬、裝潢新家入住、自媒體成就！ 蜜蜂爹：2024年達成的三個小目標

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

大家好，我是蜜蜂爹來聊聊「寫給2024年的感謝信」。

謝謝2024年的每一刻與每一位朋友

今年三個小目標成就達成

1.資產破千萬

不敢相信，35歲前可以完成此成就，真的很開心！爹會在明年1月初分享我2025年的存股目標！

希望資產上升到1300萬！

股息每年可領32萬！

2.新家入住裝潢

很開心等待許久的預售屋終於交屋並裝潢完成！圓了自己的買房夢！也不用再幫房東繳房貸啦

嘗試了解房屋增貸，看能不能用低利率貸出更多資金來投資

3.自媒體成就

這是這兩年最大收穫，認識了好多人！也幫助好多朋朋開啟投資的道路。

希望完成8萬位朋朋追蹤

背後的焦慮與工時

想跟大家分享

其實，在這3個小目標達成前，我時常會有金錢焦慮，不敢點太貴的餐，也不敢隨意購物，只怕一不小心超支對每一筆錢都會捨不得花（除了買股票以外），雖然現在偶爾還是會焦慮，但至少沒那麼嚴重了！

為了兼顧正職與自媒體，我投入的時間遠比一般工作時數還多，上班通通勤時看新聞、發限時動態，下班或洗碗時，就戴耳機聽Podcast吸收財經知識，晚上小蜜蜂睡覺後，從21:30處理自媒體一路到半夜1點才上床，也就沒辦法像以前那樣瘋狂追劇或打電動了雖然過程辛苦，睡眠不足，但每當看見目標一點一滴被實現時，就覺得一切都值得了！

完成這些小目標然後呢？

現在擁有千萬資產與自己的小窩，或許可以稍微放鬆，但這只是人生的一個里程碑。

昨天看到韓國飛機失事的新聞，提醒我人生無常，我們遠不會知道下一刻會發生什麼，因此更想珍惜當下，適時犒賞自己，花更多時間陪伴家人，同時，也會持續投資理財，讓資產穩定成長!

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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