台股今年漲幅世界第三…為何沒賺到錢？專家曝錯過「1概念股」損失慘

2025年即將到來，根據彭博（Bloomberg）截至12月23日全球主要指數漲幅排名統計，台股今年以來漲幅達28.85％，為世界第三大，但很多投資者發現台股站穩2萬3000點，不少個股屢創新高，自己卻賠錢了？甚至有些持股還在挑戰歷史新低。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超親揭原因，建議想從台股獲利的讀者，非得搭上這台列車不可，到底是哪一個類股？

又到歲末年終算總帳時刻，周邊不少人都在抱怨，台股驚驚漲，我為何沒有跟著發大財？甚至有人持股多年的股票不漲反降，且愈跌愈深。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析原因，「這一年來，只要沒有投資AI概念股的人，幾乎都賺不到什麼錢，」他總結地說。

首先，近十幾年來，世界各國為提振經濟，輪番祭出貨幣寬鬆政策（QE），促使國際資金氾濫，到處找投資標的，出現全球政經趨勢與資金流動脫勾的異常現象。

林啟超將2025年比喻為「亂世繁花」，而川普的當選更讓國際局勢更難以預估，世界處於混亂局勢，但唯獨資金源源不絕，就像「繁花」一樣茂盛。當游資愈積愈多時，資金自己會找出口，而放眼全世界可供投資的標的就是股票、債券、不動產，這三大塊就占了九成比重。

台灣也是一樣，尤其台商鮭魚返鄉後，游資（包括外資）過剩，但因投資管道偏少，大筆的錢只能往股市、房市跑，這也正是台股看跌不跌，以及政府祭出多道「打炒房」政策，房價僅是停滯、無明顯下滑的原因所在。

以手握現金最多的保險公司、退休基金為例，一定要找到標的投資，否則無法支付預定利率及理賠給付，「這些錢不投資不行啊，因為負債面的成本就在那裡，短期內全球資金仍然充沛，股市榮景可期，」林啟超分析說。

台灣每出口100元當中，有37元來自電子零組件

既然游資過多，支撐台股穩穩守住2萬點大關，為何不是雨露均沾，而是幾家歡樂幾家愁呢？林啟超點出關鍵，「並非每個人都看懂產業趨勢，及時上車投資AI相關類股，導致發愁的投資人比歡樂的人還要多」。

從台灣的出口結構變化，就知道為何AI概念股會一騎絕塵了？比較疫情前後（2019與2024前11個月）的外銷結構，剛好也是中美貿易戰開打前後。台灣2019年的電子零組件（九成以上是IC晶片）、資訊通信出口占比為47.2％，2024年前11個月已增加至65.1％。

意即台灣每出口100元當中，有37元來自電子零組件，其中IC晶片的貢獻度高達九成三，占比34.5％；另外的28元則由資通產品承包，二者相加達65.1％。

電子零組件+資通外銷占比飆升，主因是全球掀起AI浪潮，對晶片及相關伺服器需求孔急，台灣剛好恭逢其盛。特別是廠商因應「去中化」，將生產基地移回台灣，又導致民間投資及從台出口大幅成長。2019年資通外銷僅占13％，2024前11個月倍增至28％，關鍵在於AI伺服器的主要供應者就是台廠，所以AI概念股異軍突起，成為台股主流。

但相比一枝獨秀的電子、資通業，所有傳產均呈現衰退現象，台塑四寶是最大苦主之一，從今年以來，每一檔的跌幅都逾50％；台塑、南亞、台化、台塑石化四家公司的總市值跌破一兆元大關，讓所有投資者捶胸頓足。

林啟超進一步指出，很多人老覺得台灣的經濟表現沒有很好啊，為何台股表現傑出？其實，台灣跟日、美、韓一樣，只要跟AI沾不上邊的產業都很辛苦。

AI是台灣的強項，概念股支撐台股紅紅火火

一言以蔽之，就是中國大陸太內捲了，只要陸廠切入的產業，都不免腥風血雨，很難有高獲利，如電動車、電池、太陽能板橫掃世界，殺到各國業者叫苦連天；台灣也不例外，這一年來，鋼鐵、石化業就是最典型案例，「中國大陸最擅長大量生產，同時也是價格的破壞者，」林啟超說，這就是為何傳產股價表現不理想的原因所在。

目前，中國的AI還在發展階段，剛好是台灣的強項，所以AI概念股能「獨自美麗」至今，支撐台股紅紅火火。

展望未來幾年，全球政經趨勢仍會與資金流動脫勾，林啟超用數據說話，台灣2000至2024年，年化的股票報酬率比經濟成長率高出3.8％；2010至2024年，年化的股票報酬率比經濟成長率多了7.53％；2020至2024年，年化的股票報酬率更優於經濟成長率14.3％，美國的走勢也與台灣相似。

顯見，全球貨幣將長期處於價值褪色（debasement）的趨勢，資金仍會四處找投資標的，只要是有題材的股市都會受益，例如台股的AI概念股，會吸引國內外投資入，撐起整個大盤。

在全球游資四處流竄下，林啟超還是看好台股的長期表現，因為相比經濟成長率、通膨、房價跟股價的投資報酬後，發現股價輕鬆奪冠，台灣2024年相比2019年，GDP成長18.6％，房價增長52.2％，股價卻飆升了127.7％。

錢就是水，一定要找到去處，而水漲就會船高，當資金投入股市，相關企業的股價自然會創新高，例如掌握先進製程優勢的台積電。不過，林啟超也提醒，切記不要將資金投錯地方了，展望未來，台灣的AI仍具競爭優勢，值得關注。

（本文出自2024.12.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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