台積電（2330）像胖虎！他飆罵「台股不公平」 網勸：打不贏就加入

台股指數受到台積電影響波動劇烈，只要台積電上漲或下跌，整體台股就會跟著起伏，然而又經常出現只有台積電上漲、其他標的依然下跌的「拉基盤」，引發投資人抱怨「台股不公平」，戲稱台積電就像知名卡通角色「胖虎」一樣霸道。其他人建議她「打不贏就贏加入，沒說台積電不能買零股」。

一位網友在討論台股時表達對市場結構的不滿，指出台積電對整體指數的影響過於巨大，導致市場漲跌情況失衡。他形容，「台積電漲，就只有它一個人在漲；台積電跌，卻拖累整個市場一同下跌。」

網友進一步將這種現象比喻為卡通角色胖虎的經典台詞：「你的東西就是我的東西，我的東西還是我的東西。」他以此諷刺台積電在台股中一股獨大的情況，認為這樣的市場結構對投資者並不公平，尤其對其他權值股和小型股的發展造成壓力。

此番言論引發了不少投資者的共鳴，對於台股過度依賴單一權值股的情況，有網友呼籲應考慮市場結構調整，以避免整體表現過度集中在少數股票上，讓台股的投資環境更加公平和多元。

其他人紛紛留言「台灣除了台積電哪家公司可以在世界有競爭力和壟斷？不就是這樣才會受外資青睞嗎？答案很明顯還不買台積電怪誰」、「我只買006208跟00757還有VOO、QQQ都不知道賺多少了」、「這麼多年了，又不是一天兩天，台股就是不健康，台積電佔大盤比重那麼高，就算沒用腦袋的人也知道要投資台積電」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。