快訊

裁定交保…柯文哲臉書再更新！檢證明「橘子根本不是什麼大帳房」

114學測社會／「非選是關鍵」訓練跨科思考 留意美國大選、政府打房

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）像胖虎！他飆罵「台股不公平」 網勸：打不贏就加入

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電對台股影響相當重大。圖/聯合報系資料照片
台積電對台股影響相當重大。圖/聯合報系資料照片

台股指數受到台積電影響波動劇烈，只要台積電上漲或下跌，整體台股就會跟著起伏，然而又經常出現只有台積電上漲、其他標的依然下跌的「拉基盤」，引發投資人抱怨「台股不公平」，戲稱台積電就像知名卡通角色「胖虎」一樣霸道。其他人建議她「打不贏就贏加入，沒說台積電不能買零股」。

一位網友在討論台股時表達對市場結構的不滿，指出台積電對整體指數的影響過於巨大，導致市場漲跌情況失衡。他形容，「台積電漲，就只有它一個人在漲；台積電跌，卻拖累整個市場一同下跌。」

網友進一步將這種現象比喻為卡通角色胖虎的經典台詞：「你的東西就是我的東西，我的東西還是我的東西。」他以此諷刺台積電在台股中一股獨大的情況，認為這樣的市場結構對投資者並不公平，尤其對其他權值股和小型股的發展造成壓力。

此番言論引發了不少投資者的共鳴，對於台股過度依賴單一權值股的情況，有網友呼籲應考慮市場結構調整，以避免整體表現過度集中在少數股票上，讓台股的投資環境更加公平和多元。

其他人紛紛留言「台灣除了台積電哪家公司可以在世界有競爭力和壟斷？不就是這樣才會受外資青睞嗎？答案很明顯還不買台積電怪誰」、「我只買006208跟00757還有VOOQQQ都不知道賺多少了」、「這麼多年了，又不是一天兩天，台股就是不健康，台積電佔大盤比重那麼高，就算沒用腦袋的人也知道要投資台積電」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

QQQ VOO 台積電 台股

延伸閱讀

0050、006208成分股一樣、誰績效好？杉本12年每月買5千元：報酬率差了7.8%

00929配息縮水至0.05元的原因到底為何？ 貸夫：配多配少其實投信說了算！

00919年化殖利率達11.6%！杉本精算「便宜甜甜價」：現在是合理買入時機

0050、0056、00713三檔千億級ETF！存股金融股比ETF香？專家：元大金獲利滿檔

相關新聞

台積電（2330）像胖虎！他飆罵「台股不公平」 網勸：打不贏就加入

台股指數受到台積電影響波動劇烈，只要台積電上漲或下跌，整體台股就會跟著起伏，然而又經常出現只有台積電上漲、其他標的依然下跌的「拉基盤」，引發投資人抱怨「台股不公平」，戲稱台積電就像知名卡通角色「胖虎」一樣霸道。其他人建議她「打不贏就贏加入，沒說台積電不能買零股」。

台積電（2330）年末收高⋯未來還會再創高？他擬砸500萬短線操作

台股25日終場收盤上漲99.89點，終場以23,220.13點作收，成交量3,057.13億元；台積電（2330）收盤1,085元，上漲5元，漲幅0.46%。PTT網友分享其操作計畫，他認為目前台積電周K線與月K線已進入收斂末段，年末有望收在高點，未來創新高的機會依然存在。他強調，技術指標顯示若突破1100元的盤整區間，仍可能帶來短期獲利機會。

上半年高股息下半年市值型…投資最忌諱說變就變！ 達人：思考自己要高報酬還高殖利率？

投資確實應該動態調整，但最忌諱沒有中心思想，說變就變。

看「均線」進出場慘賠500萬⋯他疑是騙局？網曝不單純真相

均線技術分析（Moving Average Analysis）是一種技術分析工具，廣泛應用於金融市場中，幫助交易者和投資者了解價格的趨勢和可能的轉折點。它通過計算一定時間內的平均價格來平滑價格波動，從而更容易觀察市場趨勢。PTT網友好奇「均線技術分析是不是騙局？」其他人則認為，股票操作並不單純，不可能只看均線分析，直言「只看均線能賺錢，通通程式交易就好了」。

謝金河自稱預言石化業泡沫⋯股民戲稱包牌仔！網酸：馬後砲

財訊董事長謝金河聲稱3年前早已示警中國石化業過剩產能將擊垮石化業，如今危機浮現，市場也開始反應，此番言論卻遭股民戲稱是「包牌仔」。PTT網友狠酸「壞掉的時鐘一天準兩次」。

清流君說存金融股非常低能？ 肥羊：說的沒錯！我一天可花兩千萬買股票

關於存金融股非常X能的說法，本肥羊在此宣布，清流君說的沒錯...我就是個X能有錢人，才會一天花2000萬買股票！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。