4％法則熬不過股災？他試算：若退休時遇熊市資產秒縮水

「4%法則」指的是每年從投資資金中提取約4%的金額作為生活費，理論上不會快速耗盡資產。一位網友在PTT上分享了對「4%法則」的深度回測與分析，質疑該法則在面臨股市崩盤時的可靠性，尤其是若退休時遇到熊市或股災，資產可能迅速縮水，導致該法則難以為繼。

一名網友在PTT發文表示，若以1000萬元本金、每年提領40萬元的設定，對SPY、0050與VTI進行回測。結果顯示，SPY因從2000年下行趨勢開始，到08、09年金融危機時資產剩下約200萬元，最終在2019年破產；而台灣的0050在2024年的資產剩下890萬元，最低水位則是在08股災後的隔年跌至507萬元；VTI的表現最佳，截至2024年資產達2061萬元，08、09年最低水位約540萬元。

分析指出，關鍵在於是否能在牛市中累積足夠資產以支撐未來的熊市。例如，SPY若從1997年或1998年開始退休，資產能在牛市中快速增長，抵禦後續股災。但若從2000年科技泡沫後的下行趨勢開始退休，則未能熬過08年金融危機，最終在2020年破產。此外，若在1999年高點退休，目前資產僅剩171萬元，顯示選擇退休時機至關重要。

該網友總結，4%法則的適用性依賴於資產累積的時機，若在熊市低點離職，能更好地抵禦未來的市場波動；但若在牛市高點退休，遇到下行趨勢和股災時，資產可能迅速縮減。該分析提醒退休規劃者需謹慎選擇退休時機，並考慮多樣化投資策略，以降低市場波動對資產的影響。

其他人留言「你可以買高股息，配多少花多少，不提領不破產」、「改成2%法則，結案」、「本金都不動也會有通膨的價值損耗，領息過生活應該也要把通膨加進去，資產一年最好可以成長8%以上」、「所以擇時進場很重要，一堆在吹隨時歐印的害人不淺」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。