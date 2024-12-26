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台積電（2330）年末收高⋯未來還會再創高？他擬砸500萬短線操作

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算投入五百萬買進台積電。圖/聯合報系資料照片
網友打算投入五百萬買進台積電。圖/聯合報系資料照片

台股25日終場收盤上漲99.89點，終場以23,220.13點作收，成交量3,057.13億元；台積電（2330）收盤1,085元，上漲5元，漲幅0.46%。PTT網友分享其操作計畫，他認為目前台積電周K線與月K線已進入收斂末段，年末有望收在高點，未來創新高的機會依然存在。他強調，技術指標顯示若突破1100元的盤整區間，仍可能帶來短期獲利機會。

該網友在PTT發文並列舉多項支撐看多的理由，包括台積電ADR（美國存託憑證）收盤價創歷史新高，以及日K與周K均線呈多頭排列，顯示股價有隨時「噴出」的可能性。

此外，他指出，中小型股票市場表現疲弱，台積電作為市場焦點成為最後的「火種」，而其GB200產品明年第一季的出貨量可望顯著提升，加上12月營收表現預期亮眼，這些因素進一步增強了台積電短期投資的吸引力。他規劃投入500萬元投資台積電，並強調「本波操作完全是技術面概念，可能操作頻率就是3-5天，大部位長期投資不建議」。

然而，他也提醒投資者注意短線操作的高風險特性，並形容「最後的煙火往往最絢爛，但也可能轉瞬即逝」。該網友計畫投入500萬元進行短期操作，並承諾稍後公開對帳單以佐證其操作策略。

其他人留言「沒有1200我是不會賣的」、「等聖誕節過後看看，外資下禮拜才會回來」、「過前高，就是開高走低，屢試不爽」、「2000其實還算保守的」、「這邊進場肉只剩一點點，風險無限大，自己小心」、「沒放五年我不會賣」、「台積電要輸還真想不到原因」、「上次2021年底大家也是覺得台積電不會崩，那個時候也是講晶片荒」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電

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