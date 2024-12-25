上半年高股息下半年市值型…投資最忌諱說變就變！ 達人：思考自己要高報酬還高殖利率？

投資確實應該動態調整，但最忌諱沒有中心思想，說變就變。

今年上半年，高息型ETF蔚為顯學，可說是人手一張，非常多投資人信誓旦旦要積極累積高息型ETF張數，每月領取穩定配息。孰料，今年以來，部分高息型ETF不只含息報酬率落後大盤，配息也大幅減少，導致許多投資人撤出高息型，重新擁抱市值型。

版主周遭也有幾位朋友與同事，今年初開始不斷買進熱門的高息型產品，常常興致勃勃的和版主分享又買了幾張、又領了多少股息。如今隨著配息衰退，市場重新將注意力轉移至市值型ETF，版主的朋友與同事最近除了抱怨高息型ETF配息不穩定，也嚷著想出清轉進市值型產品。

隨著配息降低，數檔原本熱門的月配高息型ETF的規模與受益人數確實出現衰退跡象，導致存股意志不堅定的投資人更加恐慌，急著退場。

最近一年發行了很多檔月配高息型ETF，為了吸引投資人目光，各發行投信紛紛想辦法衝高配息，甚至出現ETF殖利率遠遠高於指數殖利率的奇怪現象。如今高息型ETF殖利率下調，版主認為不過是回歸正常殖利率，長期來看絕對是好事。版主認為，高息型ETF的殖利率正常範圍應介於5%～7%，因此投資人理應有正確認知，不該以為10%以上的超高殖利率會是常態。

一檔ETF的總體表現如何、配息是否穩定，至少需觀察2、3年以上。近一年發行的高息型ETF，儘管有數檔的配息大幅減少，但畢竟上市時間尚短，還在調整期，僅僅因為1、2次配息減少就慌亂跳車，版主不認為是明智的抉擇，多觀察個一年會是比較理性的做法。

2023年，高息型ETF績效罕見的完勝市值型，於是散戶一窩蜂投入高息型；2024年情況反轉，市值型奪回領先寶座，加上高息型配息衰退，於是又有散戶著急著賣高息型轉進市值型。這種情況不能稱為動態調整，應該說是沒有中心思想，沒有中心思想的投資策略，很難成為股海贏家。

當初投資高息型ETF就是為了配息，如果這個初衷還在，版主認為就堅定執行到底。高息型ETF的長期報酬率肯定大幅落後市值型，這是沒什麼好爭論的事實。一下子要高殖利率、一下子要高報酬率，於是在高息型與市值型兩種產品之間胡亂轉換，徒增摩擦費用，對投資有害無益。

適時調整個人投資組合很正常，但在調整之前必須先仔細思考：到底什麼樣的投資組合能讓我堅定持有、持續買進？不要隨著市場雜訊起舞，有人說高息型能提供穩定現金流就投資、有人說市值型報酬率高也跟著投資，接收太多市場雜訊，只會讓投資變得亂無章法。仔細思考自己要什麼、適合什麼，然後就斷開一切市場雜訊，專注執行，如此才能成為最後的贏家。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。