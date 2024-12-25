謝金河自稱預言石化業泡沫⋯股民戲稱包牌仔！網酸：馬後砲

財訊董事長謝金河聲稱3年前早已示警中國石化業過剩產能將擊垮石化業，如今危機浮現，市場也開始反應，此番言論卻遭股民戲稱是「包牌仔」。PTT網友狠酸「壞掉的時鐘一天準兩次」。

一名網友在PTT發文表示，謝金河近日指出，好幾個月前，商業周刊曾提到「7個王永慶打敗台塑」，其實他早在3年前就示警「中國石化業爭相擴廠，過剩產能將擊垮全球石化業」。然而，2021年石化業依然表現亮眼，台塑四寶在中國的獲利創下歷史新高。謝感慨，當時大家聽不進他的話，但現在危機已悄然浮現。

該網友質疑，謝金河三年前示警卻未說明具體時間點，隨後經過三年市場反應後才回頭對股民說「看吧，我早就告訴過你們」。他揶揄謝的言論是否具有「包牌」性質，只需廣泛預測，事後即可對準狀況進行驗證。

其他人留言「沒看過這麼不要臉的」、「印度神童就是老謝的形狀啊」、「馬後砲第一名」、「還需要他講？你貪中國便宜的人工跟土地，中國要你的技術，自找的」、「那我每個產業隱藏危機都說一遍，我也變產業大師」、「馬後炮人人會，反正不壓時間的話根本就是通包預測」。

還有人說「這跟喊泡沫的也是跌了才說他之前就示警了啊」、「有發生翻出來說，沒發生當沒事，笑死人」、「台塑要嘛就轉型或是轉投資，玩不贏中國黨的政策的，沒有技術壁壘只能被人按在地上」、「石化業內的4、5年前就知道中國大擴產，又不是新消息」。

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