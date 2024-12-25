快訊

調查局高雄市調處長謝宜璋提前退休 牽動人事新布局

網紅勾富商人夫還自組後宮團 正宮發現性愛片氣炸

星巴克咖啡師罷工蔓延 全美45州300多家門市加入

謝金河自稱預言石化業泡沫⋯股民戲稱包牌仔！網酸：馬後砲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論謝金河言論。（本報系資料庫）
網友討論謝金河言論。（本報系資料庫）

財訊董事長謝金河聲稱3年前早已示警中國石化業過剩產能將擊垮石化業，如今危機浮現，市場也開始反應，此番言論卻遭股民戲稱是「包牌仔」。PTT網友狠酸「壞掉的時鐘一天準兩次」。

一名網友在PTT發文表示，謝金河近日指出，好幾個月前，商業周刊曾提到「7個王永慶打敗台塑」，其實他早在3年前就示警「中國石化業爭相擴廠，過剩產能將擊垮全球石化業」。然而，2021年石化業依然表現亮眼，台塑四寶在中國的獲利創下歷史新高。謝感慨，當時大家聽不進他的話，但現在危機已悄然浮現。

該網友質疑，謝金河三年前示警卻未說明具體時間點，隨後經過三年市場反應後才回頭對股民說「看吧，我早就告訴過你們」。他揶揄謝的言論是否具有「包牌」性質，只需廣泛預測，事後即可對準狀況進行驗證。

其他人留言「沒看過這麼不要臉的」、「印度神童就是老謝的形狀啊」、「馬後砲第一名」、「還需要他講？你貪中國便宜的人工跟土地，中國要你的技術，自找的」、「那我每個產業隱藏危機都說一遍，我也變產業大師」、「馬後炮人人會，反正不壓時間的話根本就是通包預測」。

還有人說「這跟喊泡沫的也是跌了才說他之前就示警了啊」、「有發生翻出來說，沒發生當沒事，笑死人」、「台塑要嘛就轉型或是轉投資，玩不贏中國黨的政策的，沒有技術壁壘只能被人按在地上」、「石化業內的4、5年前就知道中國大擴產，又不是新消息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台塑四寶 謝金河

延伸閱讀

00878明年目標買到150張！存股哥：夠穩定又能平滑開槓桿帶來的風險、對我來說是信仰

擁百張00915不敢看損益 挨罵「被0050虐慘」！網笑：韭菜太多

00919換股引熱議！網看好明年配息率籲：長期持有繼續買進

0056跌破年線…千載難逢的機會來了？ 棒棒：定位就是領息同00713一起分批布局中

相關新聞

看「均線」進出場慘賠500萬⋯他疑是騙局？網曝不單純真相

均線技術分析（Moving Average Analysis）是一種技術分析工具，廣泛應用於金融市場中，幫助交易者和投資者了解價格的趨勢和可能的轉折點。它通過計算一定時間內的平均價格來平滑價格波動，從而更容易觀察市場趨勢。PTT網友好奇「均線技術分析是不是騙局？」其他人則認為，股票操作並不單純，不可能只看均線分析，直言「只看均線能賺錢，通通程式交易就好了」。

謝金河自稱預言石化業泡沫⋯股民戲稱包牌仔！網酸：馬後砲

財訊董事長謝金河聲稱3年前早已示警中國石化業過剩產能將擊垮石化業，如今危機浮現，市場也開始反應，此番言論卻遭股民戲稱是「包牌仔」。PTT網友狠酸「壞掉的時鐘一天準兩次」。

清流君說存金融股非常低能？ 肥羊：說的沒錯！我一天可花兩千萬買股票

關於存金融股非常X能的說法，本肥羊在此宣布，清流君說的沒錯...我就是個X能有錢人，才會一天花2000萬買股票！

反向運用通膨力量幫你還貸款跟利息！ 存股哥：公司全員不分職等全部調薪10％

今天早上打開員工信箱看到人資寄來的年末大禮包，因應基本工資調漲，明年1/1起槓桿哥的公司全員不分職等全部調薪10%！雖然職場文化是鳥了一點，但至少該給的還是有給到位。

男友想縮哈特斯拉⋯她勸改買00971也不聽！網突破盲點全笑了

近期美股特斯拉（Tesla）股價大漲，引發不少投資人的熱情。有情侶檔為了投資策略發生爭執，男友聽聞特斯拉利多消息執意梭哈投資，女友卻認為股價波動大，單壓特斯拉風險過高。不過其他人突破盲點，直言「本金才6000多美元，不是大錢，放哪都無所謂吧，不如把心思花在好好賺錢上」。

馬斯克是神？網卻憂「川普執政4年後」特斯拉股價悲觀

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再度成為投資市場的熱門話題，儘管多年來備受爭議，仍吸引大批支持者。PTT網友好奇，特斯拉股價暴力拉升，「不知道川普執政完4年，特斯拉股價會是多少，會不會又要再拆10等分一次？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。