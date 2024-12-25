看「均線」進出場慘賠500萬⋯他疑是騙局？網曝不單純真相

均線技術分析（Moving Average Analysis）是一種技術分析工具，廣泛應用於金融市場中，幫助交易者和投資者了解價格的趨勢和可能的轉折點。它通過計算一定時間內的平均價格來平滑價格波動，從而更容易觀察市場趨勢。PTT網友好奇「均線技術分析是不是騙局？」其他人則認為，股票操作並不單純，不可能只看均線分析，直言「只看均線能賺錢，通通程式交易就好了」。

均線技術分析是通過計算一定時間內的平均價格（如收盤價）來平滑價格波動，幫助交易者觀察市場趨勢的工具。常見的均線包括短期（如5日）、中期（如50日）和長期（如200日）均線。其主要用途包括確認市場趨勢、提供支撐與壓力水平，以及發出買賣信號（如黃金交叉和死亡交叉）。均線簡單易用，但具有滯後性，適合與其他指標結合使用以提高分析準確性。

一名網友在PTT發文詢問「均線技術分析是不是一場騙局？」他表示，自七月以來，老王遵循「均線全破出場停損」的策略，但幾乎每次都在反轉點停損，已經連續四波如此；同時，大台哥也依靠均線進場與出場，結果這波操作慘遭連敗，損失約500萬。不禁令人質疑，所謂的市場共識究竟在哪裡？

其他人留言「有AI台積電後變成凹久就贏」、「基本面、籌碼面、消息面、技術面，優先與重要順序如上，請背起來」、「什麼年代了玩台股只看線，很多時候線就大人在畫的，真以為有什麼神奇意義喔？」、「只看均線能賺錢，通通程式交易就好」、「台股有台積電就無敵，但其他股票就不好說了」。

還有人說「你不要再用技術分析了，那是騙你的玩意」、「那你反過來均線破了再進場，這樣技術分析就有用了」、「只單純看均線是最容易砍在阿呆谷的」、「我覺得就是單純的馬後炮」、「會這麼覺得就是代表你菜，以為技術分析只有站上跌破這兩個模式，但不知還有一種叫做區間」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。