反向運用通膨力量幫你還貸款跟利息！ 存股哥：公司全員不分職等全部調薪10％

今天早上打開員工信箱看到人資寄來的年末大禮包，因應基本工資調漲，明年1/1起槓桿哥的公司全員不分職等全部調薪10%！雖然職場文化是鳥了一點，但至少該給的還是有給到位。

但重點不是調薪的部分，重點是調薪之後對借貸存股的影響，我常分享一個借貸存股很重要的觀念，就是用通膨來幫你還貸款跟利息，因為通膨會讓錢的價值縮小、票面金額變大。

以我自己舉例，過去公司大概都會跟著基本工資調漲還有通膨利率每年固定調薪3%左右，多出來的3%就是我能額外拿來償還貸款、利息的錢，也就是說隨著時間過去，同樣職務的工資會因通膨不斷往上提升，借貸存股就是要把通膨當成自己的助力。

今年我降職減薪打算開始半退休，結果收到大禮包之後薪水又差不多漲回之前當小主管的數字了，做著比較輕鬆的職務領著跟以往相去不遠的薪水，多出來的錢我又可以拿去多存一些零股。

目前信貸餘額剩下14萬多，質押利率則是3%，其實就算不加薪、不靠通膨，現在的我也有足夠的股息現金流輕鬆Cover我的本利和跟質押利息，但加薪沒人會嫌，多多益善嘍。

通膨對一般人來說可能很可怕，但我常說強者不會抱怨環境，他們只會解決問題，你可以反向運用通膨的力量，讓你擁有更多資產並且創造更大的現金流，這就是財商知識的驚人威力。

後記：雖然我沒明說，但現實中的友人還有部分同事可能都知道我是誰，如果你各位在上班還是吃飯的時候跑來問我，我是不會承認我就是槓桿哥的...

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