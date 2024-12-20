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鴻海想收購日產！PTT兩派戰翻 股東曝「取代它」就力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博引述知情人士報導，鴻海已經接洽日產，希望取得日產的控股權。
彭博引述知情人士報導，鴻海已經接洽日產，希望取得日產的控股權。

根據消息人士透露，鴻海已向陷入經營困境的日產汽車表達收購意向，並計劃取得經營權。然而日產長期面臨美國與中國市場銷售低迷，導致經營惡化，並計劃削減20%產能及裁員9000人，低迷的股價更使其陷入經營危機。PTT網友狠酸「怎麼那麼愛買垃圾？」但也有人挺直言「買下來如果可以弄掉不長進的裕隆，絕對贊成」。

近年來，鴻海積極進軍電動車（EV）製造領域，此次若成功收購日產股份，有望獲得先進汽車製造技術和經驗。此外，日產前副首席營運官關潤於2023年加入鴻海擔任電動車業務策略長，為雙方潛在合作增添可能性。若鴻海或本田等企業與日產達成合作，將有助於日產重振經營。受此消息影響，日產股價一度大漲24%，創下自1974年以來的單日漲幅紀錄。

一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示，「好奇鴻海的車做得怎麼樣的，都要跟Honda合併了應該不想賣鴻海吧？不然日本人又要崩潰了」。

其他人留言「夏普已經爛了，不要再搞爛一個」、「別再收賠錢貨了」、「別做日本夢了」、「鴻海有的是錢，買就對了」、「日產的公司文化和風氣你鴻海敢碰」、「有本田，不可能賣給鴻海」。

但也有人力挺「現在日幣正甜，現在交易很不錯」、「趁便宜價買進不是很合理嗎」、「鴻海買才能轉電車」、「要扶持就扶新來的，裕隆站著茅坑不拉屎」、「買下來做純電車也不錯」、「夏普反而是買了才變好的吧，原本爛成屎」、「買下先把裡面的老害除掉」、「不錯啊，鴻海成本管理可以期待」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 日產 裕隆 鴻海

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