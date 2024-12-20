聯準會放鷹台股狂瀉！他疑「有內線」：降息預測太跳躍

美股周三跳水，台股19日開低，盤中一度重挫逾400點，尾盤跌幅縮小，終場收在22,932.25點，下跌236.42點，23,000點關卡再失守。PTT網友聯準會對未來降息的預測過於跳躍，他認為，經濟數據變化快速，短期內的月度預測都有誤差，卻能提前推斷明年僅降息2碼，這樣的說法難免讓人懷疑有內線操作之嫌。

一名網友在PTT發文表示，每次聯準會降息前都需綜合各種數據，預測準確度本就存疑，如今放出這樣的訊息，導致市場恐慌性賣壓湧現，台股因此大跌。他質疑恐有內線操作的疑慮，畢竟若有人提前得知聯準會的內部消息，在降息公布前做空，並在市場預期降低後謠傳明年只會降息2碼，便能藉此大賺一筆。

其他人留言「反正漲跌都是他們說的算」、「覺得是內線，那你去告FED阿，不然華爾街也告看看」、「華西街金童們決定」、「空單大獲全勝」、「都拉高給你空了，還有什麼不滿的」、「美股漲太多就是大利空，應該說美股創新高時，台股要死不活，等台股想漲就碰到美股大崩，跟台積跟中小的關係好像」、「找個理由殺而已，技術面操作就好」。

還有人留言「未來減少降息+說通膨下不去，這才是重點，而不是本週說要降息幾碼，這個早反應在股市內，股市講未來，未來2025都出事了，年底這降息根本不是重點」、「水位太高，本益比高修正一下也不行？」、「FED都這樣了，剩下川普的嘴可以救一下」、「今天大盤，但凡翻紅的，都算大奇蹟日了」。

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