馬斯克是神？網卻憂「川普執政4年後」特斯拉股價悲觀

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再度成為投資市場的熱門話題，儘管多年來備受爭議，仍吸引大批支持者。PTT網友好奇，特斯拉股價暴力拉升，「不知道川普執政完4年，特斯拉股價會是多少，會不會又要再拆10等分一次？」

一名網友在PTT發文表示，有批評者指控馬斯克是「投機份子」，認為他的成功純屬運氣，並非真正的技術或經營實力。隨著中國電動車市場崛起，許多人曾預測特斯拉即將陷入困境，特斯拉的毛利率也面臨壓力，多次成為各大基金放空的對象。過去甚至曾出現股價單日暴跌20%的情況，這也讓市場對馬斯克的經營策略褒貶不一。

該網友指出，，特斯拉的股價近期再現「暴力拉升」，引發市場震動。即使在某天開盤下跌3%，股價隨後迅速反彈，顯示出資金對特斯拉的青睞與信心。隨著美國前總統川普可能重返白宮，外界也在猜測未來特斯拉股價的走勢，是否會再現拆股的情景。特斯拉股價的未來仍充滿不確定性，但馬斯克的魅力與爭議無疑將持續主導市場的討論與投資人情緒。

其他人留言「先怕馬哪天被川普納瘋子突然切割吧」、「押對寶而已」、「他這樣風險最大就是民主黨拿回執政權」、「今天從開盤到現在走勢真的猛」、「川普應該是被馬斯克植入晶片控制了」、「要是馬斯克掛了，特斯拉應該會-50%先」、「政治太重要了」、「沒辦法，他是美國第二人，川普想要對抗華爾街的，也需要扶植一個資本白手套」。

還有人說「剛才開盤TSLL踩到我設的37停損就火箭升空，嘔死」、「我170買入，285賣出，賣後一路飛，手癢375再追回來，正愁會不會買在高點，它又一路殺到485，這還短短十多天的事」、「特斯拉有點泡沫了」、「超猛，直接硬拉上去又創新高」、「本益比要重回1000倍了」。

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