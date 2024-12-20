男友想縮哈特斯拉⋯她勸改買00731也不聽！網突破盲點全笑了

近期美股特斯拉（Tesla）股價大漲，引發不少投資人的熱情。有情侶檔為了投資策略發生爭執，男友聽聞特斯拉利多消息執意梭哈投資，女友卻認為股價波動大，單壓特斯拉風險過高。不過其他人突破盲點，直言「本金才6000多美元，不是大錢，放哪都無所謂吧，不如把心思花在好好賺錢上」。

一名網友在社群平台Dcard分享，自己和男友因「投資策略」多次發生爭執。男友因特斯拉的利多消息，例如新車上市和Apple Watch專屬App發布，決定加碼甚至「梭哈」（全力投資），認為這是千載難逢的賺錢機會，錯過會後悔一輩子。

然而，該網友表達了自己的擔憂。她指出，近期特斯拉第三大股東廖凱原減持特斯拉股票，轉向美國國庫券，反映出市場主力開始分散投資並進行避險。她認為，特斯拉雖然具有話題性和未來發展潛力，但股價波動大，單壓特斯拉風險過高。

為了降低風險，該網友建議男友考慮分散投資，例如台灣的ETF商品「00971」，這檔ETF除了持有特斯拉，還包含蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等穩健成長型科技巨頭。

她認為，這樣的投資策略能在追求成長的同時分散風險，即使特斯拉股價下跌，其他大公司仍能穩住投資收益。然而，男友堅持她的策略過於保守，認為這樣的分散投資會錯過賺大錢的機會，雙方各持己見。

其他人則留言「Apple Watch專屬App不叫利多，廖凱原減持也不叫利空，完全無關緊要，如果真想說服男友，建議努力研究用理論說服」、「你不用表示意見，如果聽你的沒買=漲了討厭你，如果你同意他買=我就說吧會漲吧」、「他的錢他爽就好，結果自負」、「特斯拉可以買，只是美股波動大到黑人脫褲子都比不上，反正他都買了，也叫他買輝達的股票吧，獨大市場的技術」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。