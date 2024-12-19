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Fed聯準會降息1碼…他哀號特斯拉跟著開崩 網笑翻：又洗掉一個韭菜

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯準會主席鮑爾宣布利率決策，不僅美股道瓊指數重挫，連帶台股也下殺。 法新社
美國聯準會主席鮑爾宣布利率決策，不僅美股道瓊指數重挫，連帶台股也下殺。 法新社

美國聯準會（Fed）舉行完利率決策會議後，如預期降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步只降2碼，美股道瓊大跌逾1100點，連帶使台股今日收盤也重挫236點，而電動車大廠特斯拉更是一口氣重挫8%引起股民們關注。

原po在Dcard以「#請益 特斯拉是不是開崩了」為題發文，指特斯拉日前已漲了好幾天，大家都以為會一路漲到500元才會回檔，結果卻出現大崩盤，他好奇問說特斯拉還能繼續持有嗎？還是應該要出掉了？

底下有人留言示警指技術線型的頭部已見到，要趕快賣掉。但大部分網友則認為原po太大驚小怪「跌2%大崩盤？笑死」、「每次飆股開跌就有人發這種文」、「8趴…連一根跌停都不怕，沒錢不要玩股票」。

還有網友笑說原po是不是昨天才剛買特斯拉的股票？「越跌越買，漲到700的那天應該也有人說到頂要開始跌了」、「這樣就洗掉一個韭菜了嗎？」、「特斯拉今年可是從140漲到270跌回182，再漲到260，又跌到210，最後才噴到450，然後你告訴我2%叫崩盤」，此外也有人表示「350賣飛了，心痛」。

臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」發文指出，聯準會因為防止市場過熱，預計明年減少降息，市場接受到這個消息整個大跌，各位投資人年終獎金都被收回去了，特斯拉從正的整個跌爛-8%，浦惠證券分析師也在臉書粉專「王董的大盤籌碼」po文說「選後漲勢最強勁的Tesla，從領漲龍頭瞬間變成領殺主角」。

值得注意的是，有網友認為正因為美國聯準會明年降息不如市場預期，導致大半美股和主要指數都跌，反而又是個撿貨的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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