新手媽媽月扣3萬幫寶寶存股…3位最佳選手出列 「這檔」比台股還讓她安心

一名新手媽媽在Dcard上發文說寶寶才1歲多，最近想幫小孩定期定額存股，本身就已經有買ETF了，因為沒什麼時間看盤。她透露，有打算再拉高金額至月扣3萬元，目標是長期持有，心中列出的三位選手分別是006208、00919及VOO（Vanguard S&P 500 ETF），她想問大家會如何建議這樣的金額配置？

有同樣是新手媽媽的網友在貼文底下留言分享經驗，「高股息完全不用考慮啊，美股台股的大盤都可以，我自己也有幫寶寶存006208（富邦台50），一開始我有先丟一筆錢，後面才定期定額5000，金額偏少所以只存006208」。

還有人分析原po寶寶的未來還很長，現在趕快投入都不遲，或是考慮006208+VOO各一半，但我會台美股4：6或3：7，原po則回說「好唷，原本因沒存過美股擔心，看到妳的配置比例反而美股多於台股我就放心了」。

其他人則獻策「長期投資，可以研究4支ETF看看，VOO->投資美國最賺錢前500家公司股票，VTV->投資價值股，VUG->投資成長股，VT->投資全世界股票，至於高股息不太適合長期投資，但台灣人很愛高股息，如果一定要選高股息VIG、VYM、SCHD這三個是比較多人選擇，代表投資策略不同」、「如果有額外的收入會想存VOO或是VTI」，原po回說「我也是這麼想，一起存起來」。

不過也有人建議「用市值型ETF+高息型ETF，各選一檔就夠了」、「幫寶寶存至少要放十年吧？這些長期績效看起來最好的就是6208，但推薦00757更強，上市沒幾年已經破百了」。

值得注意的是，有人質疑原po為何要幫寶寶存股？自己幫自己買就好。原po也回應網友「會想幫小孩存部分，當然我自己也會存。而且我不會太早讓她知道我有幫她存，以後還是會先讓她靠自己努力，未來生活很難說，如果真的需要我們支援，到時就可以有一小筆準備金了，媽媽總是希望小孩好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。