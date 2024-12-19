她萬海慘套50萬+定期定額中租暴跌 慶幸特斯拉攜手「救命恩人」神救援

一名28歲女網友近期投資台股失利，在Dcard上發文訴說她的不順狀況，所幸有特斯拉及美股「神救援」她，方能免於全面虧損愈來愈嚴重，貼文一出引起網友們議論紛紛。

原po表示她股票大約定期定額3年，用的是自己創業所賺的資金，不過這個月有50萬元被套牢在萬海，加上長期定期定額的中租暴跌，導致台股表現被拉垮。

她說還好有美股救場，長期持有的特斯拉帳面獲利，讓整體的未實現損益還是表現不錯，最近她也會偶爾放一點小錢，玩短線的美股買樂透成分，例如，Laser Photonics Corp(LASE)、 D-Wave Quantum Inc. (QBTS) 、SoundHound AI, Inc. (SOUN)、 Destiny Tech100(DXYZ)、Broadcom Inc.(AVGO博通)。

此外，原po也坦言，自己一直以來都以定期定額為主，沒有涉及太多專業的股票知識，覺得都是靠運氣居多，因此提出兩個問題想問問看大家，是否還有更好的做法？

一、因美股漲到太可怕，這陣子很掙扎要不要乾脆全部台美股全部賣出，獲利了結，慢慢再等佈局ETF，或是等市場冷靜後再慢慢找標的。

二、中租會建議停止定期定額，股票全數賣出嗎？

值得注意的是，她也曬出傲人的資產總額及對帳單，台股+複委託庫存總現值為727萬2103元，總報酬率為35.85%，而她的原始成本為535萬3200元，總共獲利191萬8903元。以台股投資比例來看，買最多的是ETF 0050（元大台灣50），其次則為富邦金、萬海、鈊象、中租-KY及眾福科等股票。

文章底下有人留言「妳選的股票可以繼續持有，應該還會漲」、「金融股、科技股看起來都選得不錯」、「中租建議改成00757」、「AVGO、PLTR跟QQQ這3支我也有買，我是會一直加碼買進」、「SOUN是應用在AI的語音辨識技術，近3年營收逐年成長，客戶很多大公司」、「特斯拉不能賣啦，川普會給馬斯克利多」，然而也人覺得中租可以先不用賣沒關係，公司的獲利表現仍佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。