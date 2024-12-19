買006208、00934、永豐金、鈊象…最高報酬57.19%、僅「它」賠錢！網笑不意外

隨著年末將至，不少投資人回顧一年的投資成果。一名網友分享他對市值型ETF、高股息ETF及金融股的投資心得，並提出「為何不要全都要」的多元配置觀念。

他表示，自己在一年內透過定量購買，達到分散投資的效果，並提供了實際的存股成果作為參考。他投資富邦台50（006208）、中信成長高股息（00934）、永豐金（2890）、鈊象（3293），其中鈊象報酬率最高達57.19%，中信成長高股息是唯一虧損的比的，報酬率-1.17%。

根據該網友在PTT發文的分享，他從00934（高股息ETF）發行時開始投入，並於今年1月開始買入永豐金，此外也在鈊象除息破千元時持續布局。他每月初進行定量投資，偶爾因出國或繳稅需求賣出部分006208和00934

。經過一年的投資後，雖自認為「菜鳥」，但他的測試成果顯示多元投資的可行性，且計劃在明年繼續沿用這套方法。

面對部分標的價格上漲，網友表示，未來將視情況調整資金分配，以應對市場變化。該心得引起其他投資者共鳴，反映出在多變的市場環境中，靈活配置不同類型的ETF和金融股成為穩健投資的一種選擇。

其他人留言「正解，都買就好了，00713、富邦金都買，總有一樣會有人幫忙抬轎，現在煩惱的事，如果2020都有建倉，就會發現都是白煩惱的」、「說這麼多，怎不考慮正二呢？」「高股息就適合每個月需要現金流的人」。

還有人說「長期持有，沒必要不賣，006208讓你老了財富自由」、「垃圾高股息別買了，一年損失的機會成本還不夠嗎？」「買個股就算了，為什麼要買高股息拖累績效」「零風險的，現在只有台積電」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。