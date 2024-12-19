陽明股價慘跌⋯水手嘴硬：我們的人！網懶理狠酸牆頭草

外資週一（16日）結束連4賣，但大舉賣超陽明（2609）1.46萬張，成為賣超榜首。受三大法人同步拋售影響，陽明股價下跌1.87%，接連跌破80元與79元關卡，收盤價78.9元，成交量達9.82萬張，反映市場賣壓沉重。有投資人直言是「我們的人在賣」，反而遭其他人嘲笑「牆頭草」。

外資在16日結束連續四個交易日賣超，單日買超151.63億元。然而，航運股卻遭到大舉賣出，特別是陽明（2609）、慧洋-KY（2637）和裕民（2606）三大貨櫃股，共計遭倒貨2.49萬張。其中，陽明成為賣超重災區，被外資砍出1.46萬張，位居賣超榜首。受到三大法人同步賣出的影響，陽明股價大跌1.87%，接連跌破80元及79元兩大關卡，最終收在78.9元，成交量達9.82萬張。

一名網友在PTT發文表示，大家都在賣陽明海運，改買長榮海運，難怪長榮股價上漲，他直呼「你遲早要上船，何不上台灣第一號船長榮海運？」

其他人留言「沒錢不要說你是真水手」、「你是有多愛吃滷蛋」、「萬海比陽明還破，什麼時候來一篇」、「李船長每天海鮮牛排，你們買長榮的怎麼這麼可憐」、「牆頭草，這不行」、「套著配，都舒服」。

還有人說「笑死，吹陽明的也是我們的人，現在不要陽明的也是我們的人」、「長榮是三雄最強，連M1A2戰車也要靠長榮運回來台」、「叫人空長榮航天險39，然後又叫人質押陽明，比老謝還猛的反指標」、「阿明真的是萬年老三，一句話敢不敢超車萬海」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。