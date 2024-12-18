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看好一家公司但是價格太高到覺得不合理怎辦？ KN先生：答案是照買！
如果看好一家公司但是價格太高讓你覺得呢不合理怎麼辦呢？
答案就是照買。
但是不要一次買滿，例如買五分之一，若下跌再補，若上漲至少你有買一些。
很多時候一檔好股票都會維持在高價位，重點就是後面有大成長性，只要成長性在就不怕現在買貴，例如台積電六百塊的時候嫌貴，說他本益比過高，但經過一年多當時的高本益比現在變成合理本益比，對預估本益比來說還算偏低，因為明年後年還會成長。
現在的貴就是以後的便宜，現在賺10塊後年變20塊，那現在還算貴嗎？
當然也有例外的情況，例如當年接近兩千塊的富邦媒，可以想見的是會有更多競爭對手分食台灣這塊不會成長的內需市場，除非富邦媒能賣到國外或觸及新商品，新模式。
高成長就有高本益比
◎本文內容已獲 KN先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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