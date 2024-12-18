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會填息的股票更不該配息？ 投資者日記「舉例」：不配息時反而多賠了1元
某教授說：
110元除息10元後股價變100元，再漲10%填息回到110，本利和是110+10=120元。如果不配息110元直接漲10%，股價變成121元，會多賺1元。
所以得出結論：會填息的股票更不該配息，不要投資高股息股票，複利效果更好。
但是他們沒告訴你的是，如果今天貼息10%的情況會如何？110元除息10元後股價變100元，再跌10%貼息股價來到90，本利合是90+10=100。
如果不配息110元直接跌10%，股價變成99元，有沒有發現不配息時反而多賠了1元？真是負利吃好吃滿，所以這就是有人心理會想要落袋為安的原因，他們只會片面把這種現象歸究於心理帳戶偏誤，而非不想且不能承擔更多風險。
台積電（2330）股息越配越多，抱了幾十年之後殖利率會變成超級高，難道複利效果有比較差嗎？公司保留股息作為資本支出，未來賺回更多盈餘衝高資本利得當然皆大歡喜，但是相對的如果投資失敗，在錢燒錢的效應下股東損失會更多，沒有不配息股票一定絕對優於有配息股票的道理。
想獲得用錢賺錢的機會，必承擔用錢虧錢的風險。在投資市場上都是一體兩面，有優點必伴隨缺點，一切都是個人的選擇。
能獲得更多報酬是因為承擔更多風險，而非投資方法高人一等。為了捧一個投資方法去踩另一個投資方法，只擷取自己希望看到的角度當論點，是最無聊的事情，這就是我討厭那些極端指數投資魔人的原因。
◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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