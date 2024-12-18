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只差幾百元…他存股也險違約交割！ 過人來分享烏龍操作、推美股這制度

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己只是單純存股，卻也不小心差點違約交割，並提醒網友們一定要注意。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己只是單純存股，卻也不小心差點違約交割，並提醒網友們一定要注意。圖／ingimage

不玩當沖也要小心違約交割！近日有網友發文，表示自己只是單純存股，卻也不小心差點違約交割，並提醒網友們一定要注意。

原PO在Dcard發文，表示自己不玩當沖也不開槓桿，只是簡單看股票價格適合就買回來存股，沒想到這次卻因為計算錯誤，少了幾百元，差點因此違約交割。

原PO表示，可能是因為自己使用T+2的交割方式，再加上自認為戶頭的金額充足，所以沒有太積極地去確認金額。幸好交割當天營業員有打來提醒，才讓他免於違約交割。

經歷這次驚嚇後，原PO馬上去申請T+0扣款的證券戶，並提醒各位網友如果金額太剛好，在收到成交通知書之後一定要確認一下戶頭金額是否足夠。

有許多網友表示自己也有類似的經驗，「我也遇過，一早電話響不停，超緊張！」、「曾經8:45接到電話，差了500元，嚇到跳起來」、「我上次也是這樣，30分鐘前營業員才跟我說差50元，哭啊，根本沒注意。 差一點因為50元違約交割」、「有一次我已經補錢了，卻又被打電話說不夠錢，後來才知道戶頭又有被其他費用自動扣款，真的要再三確認」。

也有網友是因為按錯張數差點違約，「我才智障，零股買賣沒看好，介面選到整張的！我那次還一次買500股，幸好當初行員有勸戒我要設定限額」、「有一次要買7張，不小心手滑多按一個零，買了70張，更慘的是我是買跌停，根本賣不掉，直接多花了100多萬。對於一個股市小白來說真的很崩潰。幸好後來找幾個朋友借了錢，順利交割」。

也有網友認為台股也應該推行圈存制，「所以才說為什麼不學先進的美股搞圈存制，T+2就是想挖洞給人跳，不明所以的制度」、「圈存超讚，真的有時候會忘記存就沒買到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 台股 存股 美股 違約交割 零股

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