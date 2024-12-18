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台積電（2330）漲太慢很煩躁⋯他問該賣了？網勸「這麼做」恐成一場空

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣台積電股票。示意圖。（路透）
網友想賣台積電股票。示意圖。（路透）

台股17日開高走低，權王台積電（2330）翻黑收盤，影響大盤點數約80點，大盤指數終場以23,018.01點作收，下跌21.89點，跌幅0.1%。有網友考慮趁台積電股價相對較高時出清持股，其他人則好言相勸，「如果是把台積電當成當沖在玩就賣，當作定存就放著，否則抱上抱下一場空」。

隨著台積電股價持續攀升，投資人對於是否應出清持股或長期持有出現分歧。一名網友PTT發文表示，他曾購買過輝達（NV）、特斯拉（TSLA）、美國微策略（MSTR）、比特幣（BTC）及Rigetti Computing（RGTI），但由於過早賣出，錯失了不少獲利空間，只有台積電是他唯一持有至今的股票。

該網友指出，由於台積電股價上漲速度相對較慢，讓他感到煩躁，因此產生在1,100元時出清，待回檔後再買回的念頭。然而，他同時擔心再次「賣飛」，錯過後續漲勢，因此猶豫是否應該持續抱有，不再輕易出場。

其他人留言「我鄉民天天買，沒有在賣的」、「賣啊，入袋為安」、「外資高檔補這麼多等著吧」、「抱上抱下一場空」、「你要想你現在買GG到底是要投資還是只是賺價差」、「會怕就是因為你成本太高，耐不住震」、「賣來賣去，哪天噴上去你還不是要買回來現股就買了當投資領股利就好了，GG你不買，難道你要抄底四寶？」

市場分析師建議，台積電作為全球半導體產業的龍頭，長線投資價值依然穩固，特別是在AI、先進製程及高效能運算（HPC）的需求帶動下，基本面持續看好。投資人若無法承受短線波動，選擇長期持有並定期檢視投資策略，可能會是相對穩健的做法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 半導體 台積電 大盤 投資人

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