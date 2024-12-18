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聯電（2303）一賣就噴！他看傻：反彈嗎？網曝跟外資有關

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電股價上漲。台股示意圖／聯合報系資料照
聯電股價上漲。台股示意圖／聯合報系資料照

近期大陸矽晶圓市場掀起低價競爭風暴，對聯電、力積電等專注成熟製程的晶圓代工廠造成壓力，有市場人士形容這波競爭態勢可能使成熟製程廠「變成塑化股」，顯示市場對此產業前景的憂慮加深。面對這股利空氛圍，聯電股價持續震盪，有投資人選擇「割肉」停損，16日賣在約41元。然而，17日股價反彈上漲來到43元，有人認為是因為外資賣的差不多了，才導致股價回升。

一名網友PTT發文表示，他擔心聯電被大陸廠商搶進市場，可能成為塑化股，因此於16日賣出手上持有共13張聯電股票，股價約41元，想不到今天聯電立刻上漲至43元，讓他無奈詢問「請問現在聯電是反彈嗎？」

其他人留言：「利多就是你賣了」、「你那麼低也在出？」「你可以再買一張回來，一買就會崩了」「下次賣掉call訊要先分享一下」「自己看昨天籌碼，小兒都賣得差不多了」「問就是被主力盯上了1」「我覺得只是跌深反彈而已，快賣一賣轉台灣50」。

還有人說「哥你被大戶狙擊了」「人棄我取沒聽過嗎？」「要噴了今天快認錯買回」「因為你賣在阿呆股，訊號出現已進場」「因為今年最大的風險就是抱不住」「賣了就噴不是常識嗎？」「有消息面啊，自己搜尋聯電搶到先進封裝」。

面對聯電此波股價波動，專家建議投資人應保持謹慎，避免盲目追高或恐慌殺低，並密切關注矽晶圓市場的競爭態勢及晶圓代工產業的後續發展，以掌握更明確的投資方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 投資人 聯電

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